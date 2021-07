Lacava anuncia que dio positivo para coronavirus por tercera vez

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Este martes Gobernador del estado Carabobo, Rafale Lacava afirmó en sus redes sociales que se contagió de la Covid-19 por tercera vez, detalló Contrapunto.

En ese sentido, Lacava aseguró que está celebrando su recuperación. “Me siento bien gracias a Dios. Es la tercera vez que me da, tres veces me ha dado COVID-19 y aquí estoy todavía, no me tumba, pero esta última vez que me dio, el cansancio era cosa desproporcionada, pero bueno, lo superé Gracias a Dios”.

Sin embargo, el actual mandatario había sufrido una recaída. Además expreso: “Este humilde servidor, soldado de esta patria, ha hecho todo lo posible por hacer las cosas bien en momentos de muchísima dificultad: A mí me ha dado cáncer, me han quitado un riñón, me ha dado COVID tres veces, y cuando caigo, me vuelvo a levantar y si vuelvo a caer, me vuelvo a levantar, porque quien me levanta a mi es el pueblo de Carabobo”.

Con información de Contrapunto