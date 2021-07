Culebrón en el INTI-Barinas, por Robert Alvarado @robertveraz

Posteado en: Opinión

“Si el individuo soberano posee el derecho absoluto a disponer de su persona y de su propiedad como mejor le parezca, entonces naturalmente él también posee el derecho a defenderlas. El individuo posee el derecho a la libre defensa” Gustave de Molinari

Cuando escucho la palabra culebrón nos vamos lenguaje coloquial le decimos culebrones, a las telenovelas o más comúnmente conocidas como novelas. Una telenovela a la larga melodramática de muchos episodios basados en el odio y el rencor, enfrentamiento entre clases sociales con un fin de unir a los protagonista de ese melodrama como lo inspira el dramaturgo. Una moción para hablar del tema culebrero al estilo de varios guionistas como: Delia Fiallo, Mariela Romero, Ibsen Martínez, Julio César Mármol, Cesar Miguel Rondón, César Sierra, Leonardo Padrón, José Ignacio Cabruja entre otros, pero el tema del drama culebrón esta un organismo público como el Instituto Nacional de Tierras en la seccional Barinas.

Está historia se desarrolla en Barinas, la tierra que vio nacer a un hombre que como se le quiera ver, cambio la historia de la política en Venezuela y si se quiere del mundo, es la historia de como se convirtió en mentira un sueño y como gente inescrupulosa ha acabado con los proyectos de varios venezolanos los protagonistas de esta serie de historias son los ciudadanos Samuel Moncada, propietario y poseedor legítimo del predio El vínculo- Moncabari, de 25,9 hectáreas invadidas, Agro campo Cataluna c.a. con 46 hectáreas, Propietario José Leonardo Moncada Pérez, María Alejandra Zambrano, propietaria de la granja la fortuna, constante de 15 hectáreas, Crescenciano chanto, dueño del predio Chamariapa, de 27 has y nuestra ilustre Escuela Agronomica la Salesiana, ubicadas en el sector la orurita, ubicadas en Barinas, parroquia Alto Barinas y el Hermes Balza, propietario y adjudicatario del predio el paraíso de 257 hectáreas. Quienes han sido víctimas de atropellos por parte de un grupo de invasores de oficio, que llegaron a estos predios acabando con todo lo que podían a su paso, con la naturaleza que es la principal doliente de esta historia y con la productividad de estos predios.

Pero está es apenas la punta del iceberg, detrás de todas estas historias, hay una intrincada red de corrupción, de varios funcionarios, quienes hasta ahora no han pagado por el daño patrimonial, ni social que han hecho a todos estos productores del Estado Barinas, cada vez que estás historias pasan hay una intrincada historia de dolor, de enfermedades que han aquejado a estás personas, con motivo del daño, de ver sus predios acabados por personas que no trabajan la tierra ni dejan trabajar porque la misión de estás personas es quitar para vender, cuál piratas en alta mar, acabando con cuánto barco ven, es importante destacar que hacen un estudio, atacan mujeres solas, hombres de avanzada de edad, verifican que no tengan familia que los puedan defender y que no tengan nexos con el gobierno, está red de maleantes, comenzó con una simple dirigencia campesina, que se convirtió en un negocio en este Estado está dirigencia por una mujer de un llamado frente campesino y un ex coordinador de la Oficina Regional de Tierras del Estado Barinas, que fue con el que se empeoró el problema y nace este culebrón.

Según los guiones de la culebra del contenido de estos predios se encuentran absolutamente productivos y pesan sobre ellos rescates de tierra o amenazas de rescate o inicios de rescate, por parte de la Oficina Regional de Tierras del Estado Barinas, quienes conocen de la productividad de los predios, en la totalidad de los casos tienen Protección Agroalimentaria dictadas por el Tribunal Primero Agrario, y no hay expedientes de estos rescates en la referida oficina, cada vez que algún productor llevaba un escrito a la Oficina Regional de Tierras Barinas, se lo recibían pero no sé llevaba un buen procedimiento de rescate, hacían las inspecciones con inspectores que tenían como misión tomar las coordenadas de lo que le dijera el invasor como el caso del caso de María Alejandra, un invasor alias Juan Caraota el cual es adjudicatario de varios predios en el Estado Barinas, le dio las coordenadas al técnico elegido para este ROBO y continúan con el rescate como si no existiese producción, otro punto de igualdad en los presentes casos una ciudadana que campesina prófugo de la justicia, se encontraban con los colectivos en los predios y dirigían estás invasiones solapadas de presunta legalidad, ya que no cumplen con los criterios mínimos de rescates, ya que él Estado no rescata predios productivos a menos que sean latifundios y como se observa ninguno de los casos es de latifundista son en su gran mayoría pequeños productores. Han continuado hasta ahora sin obtener respuesta mientras estos invasores han vulnerado todos sus derechos quitándoles el derecho a defenderse, derecho fundamental garantizado en nuestra carta magna, estos rescates fraudulentos son violentos y no dejan producir a la gente , los roban, matan ganado, queman, talan y esto es lo más terrible de estos casos que mientras que atacamos los vicios de ilegalidad de estos procedimientos, nuestros productores, pierden ganado, por falta de pasto por la quema o porque no los dejan utilizar los pastizales, mientras tanto, se muere el ganado porque dañan los caños de agua, porque mientras que nadamos en las ilegalidades, los roban, hasta se van abandonando el predio, destrozados abandonando o perdiendo partes de sus predios, de sus sueños y de su trabajo de años, conociendo como conocemos las aventuras que tiene un productor para que su predio produzca por la guerra económica que estamos pasando agregarle ahora este grave crimen, estos piratas del campo, es solo mirar la carretera vía la salesiana los diferentes predios presuntamente rescatados solos, abandonados y en espera de un comprador, ni una planta sembrada, la inversión de estos presuntos consejos de campesinos, es la amenaza, la tala, la quema, la muerte del campo y de la producción.

Un drama que la intrigan se ve en este culebrón amenazan a los organismos que nos ayudan diciendo que no apoyamos está revolución, los amenazan con botarlos por el poder que creen tener, se presentan con apoyo de funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad a los que también les prometen predios a cambio de que ejerzan su poder y su fuerza en contra del pueblo que produce, el que verdaderamente está haciendo patria con sus manos, utilizan carros del CICPC, motorizados encapuchados, cómo le pasó a Don Hermes Balza y turbas de gente, que asustan a los productores, han llegado al punto de meterse en la casa de los productores como le sucedió al señor Samuel Moncada y meterlo preso por defenderse hasta ese punto ha llegado esta gente sin escrúpulos, los cuales se están posesionando de las tierras, que presuntamente están rescatando, ejecutando por sus propios medios la posesión de la tierra con actos graves de violencia aprovechándose del decreto de no desalojo. Es importante observar la ilegalidad e inconstitucionalidad de estos procedimientos que impiden por si mismos el Derecho a la Defensa, porque pegan la parte principal del cartel de notificación con cualquier nombre o sin nombre a un árbol a un lugar donde no se pueda observar y colocan un cartel en el periódico, violentando de esta forma el artículo 26 y 49 de nuestra carta magna el Derecho a la Defensa y al Debido Proceso.

En uno de esos capítulos de este culebrón se observa un caso Moncabari, hay varios rescates sobre el mismo predio, al no estar bien determinado el objeto del procedimiento administrativo es susceptible de nulidad y no existen expedientes de estos actos administrativos, además en su mayoría rescates solicitados de oficio las famosas DTO, DETERMINACION DE TIERRAS OCCIOSAS, solicitado de oficio por la misma ORT, sobre predios productivos y ZONAS ABRAE. Obstaculizan la producción Agroalimentaria de nuestro Estado y por tanto de nuestro país, ocasionando daños y violentando derechos fundamentales, derechos humanos consagrados en nuestra carta magna. Artículo 305 producción Agroalimentaria de nuestro país

Ocasionan daños patrimoniales e incitan a la violencia. Derechos humanos artículo 28 constitución nacional. Ocasionan graves daños al ambiente, daños estos que no son irreparables, artículo 127 constitución nacional. De todos estos actos conocen los diferentes entes del Estado, organismos que se dicen atados de manos por una jurisprudencia de la ex magistrada del TSJ yaracuyana la Dra. Luisa Estela Morales que desaplica el control difuso del artículo 471 del Código Penal, permitiendo de esta forma, seguro sin intención, que la anarquía reine en los campos venezolanos, en los próximos días se va hablar bastante de esta culebra o Best Seller según los guionista mostraran a la colectividad las pruebas de cada uno de estos casos, mientras se desangra con dolor el medio ambiente y el campo venezolano, mientras sigue bajando la productividad de nuestro país, mientras no se puede solucionar un problema que nos aqueja a todos. Con este culebrón en el INTI-Barinas

