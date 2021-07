Human Rights Foundation exigió cesar acoso y persecución contra Guaidó y diputados

Click to email this to a friend (Opens in new window)

HRF exigió a régimen de Maduro cesar acoso y persecución contra Guaidó y diputados de la AN

La organización Human Rights Foundation (HRF) rechazó el secuestro del diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, y la persecución política contra el Presidente (E) Juan Guaidó.

Por: CNN

La ONG exigió al régimen de Nicolás Maduro cesar su acoso y persecución contra la oposición venezolana y diputados de la Asamblea Nacional.

Además reafirmó la importancia de llegar a un Acuerdo que permitan realizar elecciones libres y justas que pongan fin a la crisis que atraviesa el país.

Este lunes, el régimen de Nicolás Maduro ordenó la detención del parlamentario Freddy Guevara, mientras se desplazaba por la ciudad de Caracas. Al mismo tiempo, que realizaba un intento de secuestro contra el Presidente Juan Guaidó y su equipo de trabajo en las inmediaciones de su residencia.

HRF condemns the arrest of National Assembly member @FreddyGuevaraC and the ongoing political persecution of @jguaido. The Maduro regime must cease its harassment of the opposition and allow for free and fair elections to take place. https://t.co/r885nbDmqG

— Human Rights Foundation (@HRF) July 12, 2021