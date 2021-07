Robert Alvarado: Sigue saliendo otro culebrón en el INTI-Barinas

Posteado en: Opinión

“La naturaleza es un espectáculo que se desarrolla frente al hombre” Aristóteles

En el escrito anterior se demostró muchas verdades que a muchos no le gusta que se la digan en la cara y algunos se pusieron bravos porque le salpico el veneno lanzado por una culebra que habla con la sinceridad y demuestra lo que ocurre en el Inti-Barinas con esas invasiones o recuperación de tierras

En esta novela me inspiro como aquellas series de televisión estadounidense de los años 80 como lo hizo el escritor Earl Hamner con Falcón Crest / Viñas de odio. Protagonizadas por Jane Wyman y Lorenzo Lamas. Su contenido estaba basado en un enfrentamiento con dueños de viñedos en el ficticio Valle de Tuscany, trasunto del real Valle de Napa próximo a San Francisco, por el control de la industria del vino en la comarca. Una serie o Best Seller que nos llenó mucho entretenimiento a televidentes y hasta unos roqueros españoles como el grupo Hombre con la canción NO, NO, NO y pongo parte de la letra de música: por eso… no, no… no, no te quiero ver/ prefiero quedarme en casa viendo Falcón Crest (https://www.youtube.com/watch?v=T-kI6OMyk0M) y sin olvidar los demás serie que se hicieron sonar como: Dallas, Dinastía, entre otras

Todo comienza este libreto desde hace muchos años la familia Moncada oriunda del Estado Táchira, trabajadores, se vienen a fundar la ilustre finca MONCABARI unión hermosa que habla de los Moncada en Barinas, una familia grande crecieron 8 hermanos en 500 hectáreas de terreno, hermoso cuando aún la ciudad de Barinas era pequeña, fue desde el 2018 cuando la vida empezó a caerse para esta familia trabajadora, un presunto inicio de Rescate de Tierras pesaba contra Moncabari, Juan Hernández, (Juan Caraota) pirata de las tierras de Barinas, se enamoró de Moncabari, inventando que era una tierra ociosa, se solicita la Nulidad del presunto acto administrativo y perece la acción por inactividad de las partes, ya que nunca existió ese presunto rescate, porque no se consigue, ni lo muestran por ningún lado, solo hablan de q presuntamente un tribunal les regaló Moncabari, como si eso fuese posible, y lo más triste nunca muestran este documento porque no existe y a todas estas, los presuntos campesinos estaban esperando en las afueras cuál buitres esperando la caída de los Moncada que ya estaban bastante entrados en años y aun así defendían su único patrimonio, de esta forma reparten la finca entre sus hijos y venden a los interesados a los fines de impedir otra amenaza, se fueron los presuntos campesinos en diciembre de 2018, no prosperando dicho rescate por vicios en el procedimiento evidentemente innegable, y como consecuencia de ello, todas las personas apostadas alrededor de los predios que conforman Moncabari, se retiraron, mas, nunca dejaron de entorpecer la sana comunidad productora del sector.

El 18 de enero de 2019, se denunció ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado Barinas, el hecho ocurrido en fecha 15 de enero de 2019, mediante la cual se dejó constancia del robo de implementos, incendio de ambos predios y daños en los linderos, los cuales fueron derribados con los vehículos que irrumpieron en el predio y así como también las amenazas de querer invadir en ese entonces. Desde este momento empezaron las irrupciones en el predio sin parar, todos los días cortaban alambre y los animales se salían a la carretera, amenazaban al personal obrero, hasta llegar a instalarse dentro de la propiedad; con la ahora otra vez una segunda supuesta notificación expedida por la ORT Barinas, que infería un nuevo inició de apertura de procedimiento Administrativo de averiguación de Tierras Ociosas o de Uso no conforme, todo esto en virtud de una nueva denuncia presentada por el consejo campesino la RED LOS HIJOS DE CHAVEZ, esto con el fin de irrumpir en el predio ilegalmente de nuevo; estando en plena producción el predio.

Los productores del sector afectados por este grupo organizado, se unieron para desenmascarar esta mafia organizada y en fecha 17 de septiembre de ese mismo año 2019; funcionarios representantes de los siguientes organismos: SESC. COM/JEFE. CPEB. Alfredo Avilez González, desempeña como Secretario ejecutivo de Seguridad Ciudadana del Estado Barinas, acompañado por los funcionarios del IDENN-Barinas: Abog. Yolangel Pacheco, PNB: Com/ Vilario González al mando de 20 oficiales y dos de migración; CPEB: Com/ Abog. Miguel Flores al mando de 25 oficiales por la casa de Paz y Convivencia: Coord. Pedro Chacón. Dieron cabal cumplimiento a la ley de tierras y desarrollo agrario, una vez de haberse agotado los medios alternativos de resolución de conflictos por la vía del dialogo ante la comisión mixta agraria, se acuerda llevar a cabo el saneamiento de los predios Rancho Min, Rancho Rey; Agrop. El Villano Agro Campo Cataluña, Rancho Uzcategui, en garantía de los Derechos Constitucionales acorde con artículo 115 Constitucional, dejando constancia de las diligencias realizadas en el procedimiento una vez constituidos.

Se empezó el procedimiento predio por predio y a través del dialogo se les hizo saber la existencia de las medidas de protección agroalimentaria y su alcance legal, lográndose así el retiro del predio de todas las personas que se encontraban dentro de los predios que conforman moncabari (se logró el desalojo completo de los predios sin violencia); no prosperando dicho segundo rescate por vicios en el procedimiento, y como consecuencia de ello, se logró el desalojo de estos grupos delictivos.

En noviembre de ese mismo año 2019, Siguen los acontecimientos en el sector las mismas personas organizadas como cooperativas, luego como consejos campesinos, pero siempre se ha tratado del mismo grupo de azote campesino, sin dejar de mencionar, el también importante apoyo que se le brindo por parte la Oficina Regional de Tierras Barinas, cuando el coordinador era Parrita, que es parte de esta mafia y cuentan las malas lenguas que tiene su buen pedazo con esta gente, dejando ver la total parcialización con los estos grupos delictivos disfrazados de campesinos, en lugar de ser un organismo neutral y hacer los procedimientos administrativos correspondientes. El hecho es, que no se pueden o no se deben hacer rescates de tierras, sobre predios Productivos, cómo es el caso de Agro Campo Cataluña, lote 3, predio, Granja La Fortuna y El vínculo, así como el Fundó Chamariapa y las 10 hectáreas del lote 3 de la Sra. Teresa, que pobrecita tiene miedo de esta gente tan peligrosa, de tal forma que no tienen derecho a remover las cercas y mucho menos a invadir estos predios.

Continúa el susto, la impotencia, la reincidencia en la perturbación y Hostigamiento en los predios ya identificados; donde han desmantelado cercas, quemado el pasto una y otra vez, han talado para hacer solo la estructura de ranchos, Quema de 4 hectáreas de teca, todo esto afectando hasta la afectando la servidumbre de paso, se robaron el portón en el Límite entre la E.A Salesiana, servidumbre de PDVSA y Agro Campo Cataluña y servidumbre del Vínculo.

Ahora bien, es responsabilidad de la ORT BARINAS, percatarse de la autenticidad de las denuncias y verificación de datos aportados. Dicha institución abre un procedimiento, lo sustancia y lo ejecuta con solamente la actuación de una de las partes del proceso, sin darle el derecho a la defensa a los dueños de los predios afectados, los cuales devienen de un predio de mayor extensión llamado Moncabari y en el cual se distribuyó legalmente desde hace varios años, en parcelas que hoy día les pertenecen a varias familias dedicadas a la producción agraria para el sustento de sus familias y aporte al estado venezolano. Lo que llama más la atención es que la institución agraria está al tanto de lo acontecido en este sector y justamente en estas parcelas particularmente.

Es notoria la equivocación que comete el ente agrario cuando hace sus consideraciones para decidir la declaratoria de tierras ociosas o de uso no conforme e iniciar el procedimiento de Rescate con acuerdo de medida cautelar de aseguramiento de la tierra. Decisión que sin lugar a dudas es nula de toda nulidad, por los vicios existentes y practicados en ella.

Del procedimiento llevado por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), Primeramente, la persona en la que recaen las supuestas citaciones y notificaciones del procedimiento no son dirigidas a los propietarios de los predios (citaciones que manejan los grupos organizados como panfletos d justificación para invadir los predios), es decir, que la mayoría de las personas citada y notificada no cumple con el requisito primordial y tan importante como lo es la cualidad o condición de propietario. La fecha de informes técnicos de la inspecciones, según la notificación es de fecha 01 de agosto de 2019, la cual en ningún momento se recibió a ningún funcionario para que entraran al predio a realizar dicha inspección para la sustanciación del expediente, de ser así, mi representada hubiese estado al tanto de lo que allí estaba ocurriendo y habría tenido la oportunidad de la defensa. Como segundo punto, se habla de un informe de sustanciación para el expediente llevado por la ORT, lo cual deja claro que allí se practicó la manipulación de la información, ¿cuál sería el Interés, o la Intención?; es decir, se desconoce la información relativa a la sustanciación del expediente del Inicio del Procedimiento de Rescate, los técnicos de la ORT también forman parte del complot, ¿por qué? Se preguntará usted buen lector, fácil, los técnicos iban por fuera comprados o manipulados por el jefe de la Ort y por su falta de valores, porque es importante señalar que en los puntos de los Rescates de Tierras, existe un punto subrayado y en mayúsculas que dice que si existe un predio productivo, dentro de los puntos de coordenadas, debe citarse a esta persona presunto propietario porque debe regularizar su tierra en la Oficina Regional de Tierras, pequeño detalle, al que no le toman ninguna importancia estos invasores de oficio.

Y ya se pensaba que habían terminado los rescates…Seguimos con el asombro, en menos de dos años se dictaron tres rescates sobre los mismos predios. Siendo así el ultimo y no menos importante, al contrario vinieron por mas tierra; la ORT Barinas dicta, PROCEDIMIENTO DE INICIO DE RESCATE DE TIERRAS AUTONOMO Y ACUERDO DE MEDIDA CAUTELAR DE ASEGURAMIENTO DE LA TIERRA en sesión Nº ORD- 1290-20, de fecha 01-12-2020, en deliberación sobre el punto de cuenta número 04, por encontrarse dentro de los linderos mencionados en EL CARTEL DE NOTIFICACIÓN, publicado en el periódico La Noticia de Barinas dirigido a cualquier otro interesado que pudieren tener interés legítimo, personal y directo donde se acordó lo siguiente: “ASUNTO: Inicio de rescate de tierras autónomo y acuerdo de medida cautelar de aseguramiento de la tierra, sobre el lote de terreno denominado “Moncabari”, ubicado en el sector, la Orurita, parroquia Alto Barinas, Municipio Barinas del estado Barinas; alinderado de la siguiente manera, NORTE: Terrenos ocupados por la Escuela la Salesiana; SUR: Terrenos ocupados por Wilmer Nieto; ESTE: Terrenos ocupados por Henrry Mata, Miguel Villafañe; Oeste: Terrenos ocupados por Samuel Moncada, constante de una superficie de Ciento Veinte y Cinco hectáreas con ciento treinta y siete metros cuadrados (125 has con 137m)” . Según cartel de notificación publicado en un periódico de mayor circulación del estado barinas de fecha 15 de enero de 2021.

Dicho procedimiento de rescate autónomo iniciado por el INTI, sobre la superficie que señala de Ciento Veinte y Cinco hectáreas con ciento treinta y siete metros cuadrados (125 has con 137m); abarca varias unidades de producción del sector, por cuanto se encuentran dentro del perímetro en cuestión; aunado a ello, el cartel de notificación antes señalado, no cumple con los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico y por lo tanto carece del debido proceso establecido en el artículo 49 de nuestra Carta Magna.

Lo oscuro del rescate por tercera vez comienza cuando, los productores afectados se dirigen hasta la ORT Barinas y NO se no se tuvo acceso al supuesto expediente de rescate, porque según los mismos funcionarios no tenían conocimiento, ni responsabilidad de lo acontecido; a los fines de tener más información al respecto sobre el falso procedimiento los productores afectados solicitaron orientación sobre lo que estaba sucediendo y la respuesta fue que se encontraba en la oficina INTI Caracas; se acrecienta el desespero y se hace la diligencia en caracas con mucho sacrificio debido a la situación pandemia, en dicha oficina, manifestaron no tener conocimiento al respecto y que lo ajustado a derecho es que al iniciarse un procedimiento de esta índole, debe remitirse para su aprobación del Directorio, razones éstas por las cuales, existe una violación flagrante de debido proceso y derecho a la defensa, al no cumplir con los supuestos de procedencia que establece la misma Ley de Tierras Y Desarrollo Agrario, por tal razón dicho acto administrativo se encuentra en su totalidad viciado de nulidad.

Ahora bien, luego de haber narrado los hechos que giran en torno a los predios aquí en comento, hay que dejar claro que lo que ha generado todos este desastre ante el ojo impávido del ente encargado de los lineamientos de la tierra en nuestro país y así como las demás autoridades competentes, a la cuales los productores afectados se dirigieron en busca de ayuda y cumplimiento de la ley, NO la consiguieron.

Así quien puede vivir, ¿Quién puede producir? Son tres años perdidos; imposible cumplir en su totalidad con las actividades agrarias que se realizan en dichas unidades de producción, en virtud de los hechos acaecido en los mismos, debido a las amenazas y al hostigamiento dirigido a los trabajadores de dichos predios, por parte de los integrantes de las organizaciones antes indicadas, quienes son apoyados por funcionarios adscritos a la Fiscalía del Llano, INTI y Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado Barinas, a pesar de la vigente MEDIDA PREVENTIVA DE PROTECCION AMBIENTAL, la parcialización con estos grupos, la razón se desconoce.

Estas organizaciones resentidas, con su actuar sólo cometen hechos ilegales en contra de los productores de la zona, sin importar que las mismas se encontraban productivas, cuentan con medidas de protección a la producción, llegando al punto del descaro de dichas organizaciones solicitar por ante el INTI, se declaren tierras ociosas los predios, así como títulos de adjudicación de los mismos; y el ente sin ton ni son se las asigna sin tomar en cuenta las consecuencias.

Todo cae por su propio peso… los productores afectados por estas mafias han solicitado ante el inti Barinas, alguna información sobre los expedientes que se abren para cada rescate y la excusa es que es que se extraviaron, que se quemaron y al haber cambio de directivo entre otros cuentos…pues ha mejorado nuestra situación y es que en cada rescate a ciegas iniciado por esta institución no coincide con la cantidad de tierra a la cual se le aplicara los presuntos rescates, no concuerda nada con la extensión en absoluto. El primero es sobre un lote de terreno constante de (29 has con 3.121 m2), en la notificación de fecha 16 de septiembre y en el informe se refiere a una superficie de (33 ha con 7.588 m2), además de señalar linderos con personas que no habitan por la zona, nada de la información suministrada aquí es fehaciente.

En su debido momento, estando con problemas de ocupación ilegal en los predios vecinos por el mismo grupo de personas, uno más uno menos, pero siempre los mismos auspiciantes, los productores se presentaron por ante la oficina del INTI Barinas, con los documentos donde se demuestra la titularidad de las propiedad y hasta la fecha en el sistema no aparece dicha información a pesar de los reiterados intentos de solicitud de atención verbal.

¡PANDEMIA! Sinónimo de APROVECHAMIENTO para ¿Los grupos organizados? A pesar de la medida existente de aislamiento social preventivo por COVID-19, establecida por el Gobierno nacional, la cual prohíbe la acumulación de personas de cualquier forma o manera; esta personas irrumpieron en el predio y alegan que están apoyados por la autoridades del estado Barinas y no están dispuestos a negociar su salida, cosa contraria cuando algún productor se dirigía por motivo de denuncias, si se aplicaba, la restricción. Todos los actos realizados por ORT Barinas fue en semana radical sin atención al público y así mis queridos lectores seguiremos sacándole los trapitos al sol a esta mafia organizada, los invasores principales de MONCABARI y todos los predios que ahora tienen otros nombres, Granja la Fortuna con 15 hectáreas, El vínculo con 25, 9 hectáreas, Agro campo Cataluña y Moncabari lote 3, con 87 hectáreas, ven que grandes terratenientes están siendo atacados por estos ¿buitres? escuchen la voz del pueblo, siempre que existió alguna reunión aparecía la doña Solórzano gritando y zapateando a todo aquel que se le atraviese porque con sus buenos modales, que dice ella revolucionarios asustaba con nombres rimbombantes, diciendo que estaba apoyada por el Gobernador, pero se le cayó la careta él no es el q la apoya y usted lo sabe, escuchen y que el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oigan tenemos Miles de pruebas en sus contras, videos, audios, documentos, el llamado es a todos los afectados sigamos en la lucha, unidos somos más grandes y al pueblo nadie lo calla. Barinas es grande, luchemos por una Barinas sin buitres, el señor Jesucristo nos acompañe.

Son tantas cosas que pasan en Barinas con esos recuperadores de tierras de los predios y por allí sale otros libretos interesantes con lujo detalle con la Finca Don Toca ubicada en Barranca y Rancho Moderno en Pedraza que en su oportunidad publicare porque sigue saliendo otro culebrón en el INTI-Barinas

