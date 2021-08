José Gato Briceño: Expertos en ignorancia, más pan y circo

Posteado en: Opinión

“La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas”. Albert Camus

No es por darle importancia a los bandidos usurpadores del poder en Venezuela, el asunto es destacar siempre la desfachatez, el perenne y exacerbado caradurismo de estas pervertidas alimañas quienes, súper bien representados por el peor ejemplar de su especie, Diosdado Cabello les dice -a quienes participaron en su última burla a la militancia- que “… criterios de evaluación éticos, establecidos en el reglamento del partido..” son los que prevalecen para la decisión final de escogencia de cada candidato. Ética es un concepto que por esos lados del PSUV no se conoce, no tienen idea de cómo se ejerce, cómo se practica y en consecuencia ya después de haberlos convocado, luego de que hicieran campañas por apoyar y acompañar a sus precandidatos les dice esto. No se vistan, que no van. Lo hizo de nuevo, utilizar a la gente para llenar su ego de mandamás y al final reírse de todos abusando del poder que secuestra en sus manos.

Vamos a darnos la tarea de revisar el proceso de las elecciones internas del partido de la narcotirania, Partido Socoalista Unido de Venezuela-PSUV.

Apartando de entrada que se magnificaron los resultados como es usual, para ensalzar su poderío supuestamente intacto, podemos decir que en el contexto del desmadre que han ocasionado ellos y quitándole al menos un 40% a sus maquilladas cifras, hubo algo de participación y eso, cualquier cantidad, de todas todas ya es mucho y nos debe llevar a una profunda reflexión pues mal que bien son sus payasos, los que presentan en su circo, callados con el pan del CLAP y otras limosnas. A grosso modo analizo esta participación, que debería ser CERO para sacar varias conclusiones.

Lo primero que yo destacaría es que la política implementada por la narcotiranía de destruir la academia, menospreciado la tarea de todas las universidades públicas y autónomas, promover y profundizar la deserción estudiantil en todos los niveles les ha dado unos grandes dividendos políticos porque como resultado la gran pérdida de valores en un alto porcentaje de la sociedad venezolana, cosa que socava irremediablemente el comportamiento del venezolano desde la familia hasta las instituciones con daños difíciles de resarcir. Han sabido interpretar a su favor lo dicho por nuestro Libertador Simón Bolívar “Nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza”. Prueba de lo indicado es que las universidades públicas las han asfixiado tanto económicamente que todavía les deben la mitad del presupuesto del año 2020 y los ocho meses de lo que va de éste año y lo máximo que gana un profesor titular con un doctorado, son 9 dólares por mes. A pesar de esto, con alta mística y entrega por su vocación, muchos de ellos aún permanecen dando clases.

Lo segundo es la tradicional “política económica” que han implementado los régimenes narcocomunistas al mejor ejemplo cubano lo que les rindió buenos resultados para su fin perverso pero no para levantar productividad ni crecimiento de calidad de vida del pueblo: Las expropiaciones, confiscaciones, eliminación de la propiedad privada, destrucción del aparato productivo para que todo el pueblo dependa del estado paternalista o lo que se denominan las dádivas del estado, las tarjetas de racionamiento en Cuba y las cajas del CLAP en Venezuela.

La tercera política es la destrucción de las instituciones o asalto de los poderes independientes como el poder judicial, contraloría, fiscalía, entre muchas. Es importante destacar que estas tres políticas del estado comunista son aplicadas simultáneamente por lo que la destrucción es violenta y salvaje.

Observar al común del pueblo eufórico haciendo colas para votar, e inclusive ver a muchos profesionales que sabemos que no tienen como comer, ni atender a sus familias, es cuando nos colocamos las manos en el corazón y decimos: la ignorancia es atrevida y no tiene límites, con mucho pesar me pregunto cómo puede ser posible que después de 21 años haya un 20 % de la población que vive en Venezuela, según las últimas encuestas, que siga apoyando a los que han desmantelado todo un gran país.

Allí vuelvo a lo dicho anteriormente, la pérdida o inexistencia de valores ha desfigurado lo básico del ser humano, el afecto, el amor, la solidaridad hasta con sus seres queridos, que muchos de ellos tienen a sus hijos, hermanos, tíos, sobrinos, en el exilio por culpa de esa narcotiranía criminal representada en el PSUV y salen como unos mequetrefes COPRÓFAGOS a respaldar a los causantes de la desgracia de sus familias. Así mismo veo con impotencia y mucho dolor que algunos sectores que dicen ser de “oposición”, se presten a la farsa del 21 de noviembre, la que le permitirá a Maduro quedar bien ante la comunidad internacional y lograr su objetivo de revisar y suavizar las sanciones. Por eso pienso que tanto los militantes y creyentes de que tanto la narcotiranía, como los alacranes y los nuevos alacrancitos que se prestan para la desvergüenza del circo de las adjudicaciones del 21 de noviembre, lo que demuestran es gran pobreza humana por sus ambiciones personales, pobreza espiritual, escasez moral y demasiada ignorancia para salir a votar por algo que no resuelve el holocausto que viven los venezolanos. Al contrario, ese simulacro de elecciones atornilla a Maduro mucho más al usurpado poder.

Como muestra de la depravación o la negación de la democracia y para aquellos “eleccionistas” emocionados el mejor ejemplo de la ética y falsedades que hablan desde el partido de gobierno, lo tenemos en el estado Monagas donde asignaron, lean bien: ASIGNARON la candidatura a la gobernación y a la alcaldía de Maturín a dos personas que no compitieron por esos cargos, luego de haber movido a sus militantes a hacer el ridículo haciendo campañas y gastando dinero en hacer el teatro de elecciones primarias. Promover la ignorancia para aprovecharse de ella, es la forma más denigrante de manipular al pueblo, no me canso de denunciar su infame práctica y por eso los desenmascaro día a día con lo único que me queda: LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba

