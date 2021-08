Derecho a réplica: Héctor Rodríguez

Posteado en: Nacionales

Este derecho a réplica se origina luego que el día jueves 26 de agosto, el portal Infobae publicara una nota cuyo título fue “Héctor Rodríguez, el joven ambicioso que perdió terreno para ser el heredero de Nicolás Maduro“, la cual posteriormente fue compartida por la página web lapatilla.com.

Replica dirigida al medio de comunicación Infobae

Carta pública

Sres directivos de Infobae

Me dirijo a ustedes en uso y ejercicio de mi derecho a réplica, con respecto a una de las más recientes notas publicadas por el portal que dirigen, titulada “Héctor Rodríguez, el joven ambicioso que perdió terreno para ser el heredero de Nicolás Maduro” del 26 de agosto de este año en curso. Nota en la que soy atacado directamente, y conmigo el gobierno venezolano, sin ningún tipo de pruebas, sustentando dichas acusaciones en supuestas declaraciones de fuentes anónimas a las que se les concede una inusitada credibilidad, sin ningún cuidado de la gravedad de lo expresado.

Hago público este reclamo no por mi, yo estoy aquí parado sin nada qué esconder, sin nada qué temer, lo hago porque el odio y la mentira se combaten con razón y verdad, lo hago porque no es a Héctor Rodríguez a quién buscan lesionar, sino al pueblo que acompaña el dialogo, que acompaña la gestión en Miranda, a sus médicos, a sus productores, a sus docentes, a las madres cocineras, a cada policía, bombero, y por ellos, sépanlo, meto las manos en el fuego. Todo Miranda siente orgullo y agradece la voluntad y el esfuerzo de cada uno de ellos, y en ellos me incluyo porque somos un equipo, somos la misma gente, por lo que me veo en obligación de reclamar.

Para empezar, se parte de una aseveración especulativa, escandalosa y tendenciosa, puesto que en Venezuela contamos con un sistema de democracia participativa y democrática, y un sistema electoral probo, por lo que no es posible heredar cargos de elección popular. Se intenta desligitimar mi profesionalismo aludiendo a que según “fuentes anónimas” obtuve un título universitario por caminos irregulares, basando esto en señalamientos de supuestas “personas que compartieron esos años” conmigo, lo cual es irresponsable y poco serio. Quien quiera comprobar cómo obtuve mi título en la Universidad Central de Venezuela, donde además fui dirigente estudiantil, solo debe acercarse al archivo del decanato y revisar mi constancia de notas y promoción.

Tratar de desacreditarme, es un intento ruin por desacreditar a su vez el diálogo que hemos iniciado hace varios meses y se viene concretando en México, tratando de desdibujar la noticia verdaderamente importante para el pueblo venezolano. Pero lo realmente preocupante, es que crean que puedan llamar a esto periodismo, redactando una nota que es claramente propaganda, haciéndolo de una manera tan grotesca. Ni en Venezuela ni en ningún lugar del mundo se puede acusar a una persona, a un servidor público en altas responsabilidades, de supuestos delitos sin ninguna evidencia, no se puede difamar a un equipo de trabajo, sin tener pruebas de dichas acusaciones.

Tratar de dañar el esfuerzo de un equipo, del pueblo organizado, y de mi persona, y con ello la gestión que hemos adelantado en Miranda, solo evidencia el verdadero objetivo de este tipo de notas, porque no puede llamarse reportaje a semejante escrito. Se omite que ganamos la gobernación de Miranda con el 52,78% de los votos, después de haber ganado una Constituyente, para desmontar la violencia impuesta al país por la derecha reaccionaria, y que la participación de nuestro pueblo en la Constituyente y en las regionales fue una demanda de paz por parte de la mayoría, que significó la derrota de esa misma derecha que hoy acude a México al diálogo, derrotada en su intento de violentar la democracia venezolana.

Pretender desconocer además, uno de los logros más importantes que hemos obtenido en Miranda en materia de seguridad, la disminución del delito con respecto a la gestión anterior, es realmente desesperado. Todo el pueblo de Miranda reconoce y ha aportado para este gran logro, es una tontería intentar tapar el sol con un dedo; encontré el estado más peligroso del país y hoy esa pesadilla ha quedado atrás junto a quienes provocaron la violencia y olvido de mi tierra. Sin embargo, como la ética y la verdad no forma parte de sus principios, obvian esto, en verdad su nota no solo es amarillista, es histórica y pobre.

En Miranda, en un inmenso esfuerzo conjunto, disminuimos en 94% los robos, en 88% los secuestros, en 83% los homicidios…sí, leyeron bien, en 83% los homicidios. Nosotros, repito, trabajando juntos, aumentamos en 133% la fuerza policial mirandina, pasamos de 900 policías a tener hoy 2.095 funcionarios de Polimiranda, a los que hemos equipado pero además remoralizado como a ningún otro cuerpo policial del país. Recibimos en aquel entonces 12 patrullas y pasamos a tener 319 y 3 helicópteros para rescate y patrullaje, eso solo por citar algunas cifras que podemos demostrar.

Refieren complicidad con grupos armados sin dar un solo dato, un solo elemento probatorio de lo dicho. Buscan desacreditar el esfuerzo que hemos hecho junto a madres cocineras, docentes y poder popular para mantener activo el Programa de Alimentación Escolar (PAE) incluso en cuarentena, dejando a un lado la crisis mundial por el COVID 19 y los grandes esfuerzos que hacemos en Miranda por salvar vidas; aludiendo a un supuesto registro de Cáritas de Venezuela que no está fechado pero que además alude a una supuesta realidad nacional. No mencionan que 96% de los estudiantes Mirandinos se alimentan en sus centros educativos gracias a este esfuerzo que no se ha detenido ni un solo día. Tampoco mencionan que hemos distribuido 35 millones de CLAP, que representan 418mil toneladas de alimentos, y que antes en Miranda no había política de protección alimentaria para las familias, pero hoy la hay, y se entregan 960mil CLAP al mes.

Atacan nuestros logros en materia de exportación, usando fuentes que a su vez hicieron el mismo ejercicio, es decir, que carecen de la más mínima prueba para sustentar sus argumentos, sin decir que hemos levantado la producción mirandina como nadie, y que hemos logrado exportar 1.140 toneladas de productos mirandinos de calidad, con alianzas importantes con los sectores productivos y abriendo nuevas rutas comerciales con Europa y Asia. Y que es gracias a estas exportaciones que Miranda cuenta con el equipamiento necesario, camas, maquinas de terapia intensiva y especialistas que han salvado cientos de vidas durante la pandemia.

Lamentablemente, está no es la primera vez que este medio de comunicación atenta contra la verdad o agrede con sus prácticas la dignidad de alguien. En 2014 lo hicieron de la manera más siniestra, publicando unas fotos amarillistas y por demás dolorosas, del cuerpo violentado de nuestro amigo y compañero Robert Serra, que acababa de ser asesinado.

Sepan ustedes que la verdad no puede mancillarse sin consecuencias, que hay responsabilidad y ética en los medios, y que la defenderemos en vista de que ustedes parecen haberla dejado a un lado a la hora de trabajar. Sepan también, que es por este tipo de publicaciones que el pueblo venezolano no sentirá confianza jamás por este medio. Cualquier persona sensata diría que han perdido el rumbo, pero en este caso particular nunca lo han tenido. Como venezolano, como Mirandino, y como gobernante, exijo respeto, no permito se lesione la imagen de mi equipo, de mi pueblo, o la de mis allegados con injurias y contenidos tan burdos como los que caracterizan a su medio de propaganda.

Artículo 57.

Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura.