Del castigo de una religiosa a la boda cancelada con el hijo de un político: 60 hechos poco conocidos de Catherine Fulop

1. Su nombre completo es Catherine Amanda Fulop García. Nació el 11 de marzo de 1965.

Por infobae.com

2. Tiene cuatro hermanas y un hermano. Su mamá se llama Cleopatra Gioconda; de chica quedó huérfana y fue criada por religiosas. Su papá, Jorge Luis, era un húngaro que escapó de la Segunda Guerra Mundial; en Venezuela trabajaba en la industria del caucho.

3. Todos los domingos su papá la levantaba con un: “¡Venga, mi novia, vámonos de mercado!”. Era el momento para estar juntos.

4. En su familia el dinero alcanzaba para lo justo. “Si cenábamos jamón, había exactas ocho fetas, una para cada integrante de la familia. ¡Nadie comía una de más!”.

5. “Mi mamá hacía un guiso de riñón con sesos que me encantaba porque quedaba el riñón muy crujiente y era con el seso que parecía huevo revuelto, con arroz. Me encantaba. De más grande, cuando empecé a viajar y no estaba tanto en Venezuela, cuando llegaba mi mamá me lo preparaba”. A la hora de los dulces, sus golosinas preferidas eran Toronto (unos bombones de chocolate), el Cocoete y los chocolates Savoy, todos de su país.

6. La familia solía ir a la playa y los domingos era tradición ir al cementerio a visitar a sus abuelos y luego a misa. Los hermanos siempre estaban rodeados de sus primos: “No eran de sangre, pero les decíamos así porque la mamá de ellos creció en un orfanato con la mía”.

7. Cuando tenía 12 años se enteró que tenía otra hermana, fruto de una relación paralela de su padre.

8. De chica quería ser bailarina pero su profesora de ballet le profetizó que con “esa cola” debía guardar para siempre las zapatillas de punta. Por la misma razón la rechazaron en la Escuela Nacional de Danzas de Venezuela.

9. Solía mirar novelas con su mamá. Frente al espejo repetía las escenas y lloraba con naturalidad.

10. Los genes artísticos le viene de sus abuelos húngaros, que hacían teatro ambulante.

11. Su juguete favorito eran las muñecas estilo Barbie, porque con su hermana se divertían inventando historias. Tuvo un perro de plástico que era su preferido.

12. Era una niña muy despistada. Solía olvidar los útiles escolares, llevaba el uniforme descosido y la camisa arrugada. Un día una religiosa la puso al frente de todos los alumnos como ejemplo de cómo no había que ir al colegio. Eso la marcó y de adulta se reconoce “excesivamente obsesiva”.

13. Trabajaba como operadora de sistema y auxiliar de contabilidad cuando le propusieron presentarse en un concurso de belleza. Era 1986. Obtuvo el tercer puesto como Miss Venezuela.

14. Ganó un título de belleza que parece otorgado por una cámara inmobiliaria: Miss Departamento Vargas.

15. Con 18 años salió segunda en el concurso que elige a Miss Latinoamérica y ganó el certamen Miss Fotogenia.

16. Luego de un concurso de belleza, La Reina del Carnaval -que no ganó-, un hombre se le acercó y le aseguró que un conocido la quería para un comercial. “Pero antes tienes que hacer una prueba de cámara”, le dijo. Catherine subió al auto del desconocido y entre risas de compromiso llegaron al estudio de televisión prometido.

17. El estudio resultó un albergue transitorio. Cathu cruzó las piernas con fuerza y le dijo: “Para estar cinco minutos conmigo, me vas a tener que matar. ¡Matame!”. El hombre sacó un revólver y colocó el caño en la frente de Fulop.

18. El brutal intento de violación terminó cuatro horas después, cuando el hombre se mostró incapaz de jalar el gatillo y doblegar a la venezolana.

19. En España le ofrecieron 250 mil dólares por posar desnuda para Playboy, pero rechazó la oferta.

20. Se graduó de contadora. Alternaba la universidad con sus clases de teatro.

21. Uno de sus primeros trabajos fue en un comercial de matacucarachas.

22. Su primer papel en la televisión fue en la telenovela Roberta. Era un rol menor. Al décimo capítulo un ejecutivo se acercó para decirle que sería protagonista de la próxima novela. Aceptó, y puso una condición: que le multiplicaran su sueldo por diez.

23. Mientras grababa su segunda tira –Mi amada Beatriz– estaba de novia con el hijo de un político muy conocido. Ya habían encargado las tarjetas de invitación para la boda.

24. En el primer capítulo interpretaba a una odalisca a los que unos delincuentes violaban. Llegó a su casa con la cara maquillada, la ropa de trabajo -es decir, el traje de telas transparente destrozado- y el ombligo al aire. El novio no lo soportó, se suspendió la boda y se rompió la relación. Ella tenía 22 años.

25. Vivió en Italia y España, donde trabajó como conductora televisiva en programas de moda e hizo algunos bolos en comedias.

26. En España se ganó el premio a la inocencia cuando en un programa le hicieron creer que la iban a transportar los extraterrestres a Alemania.

27. Estaba en su casa cuando la llamó Raphael. Sus hijos morían por Abigail y deseaban conocerla. Fue muy amiga de Miguel Bosé y de Alejandro Sanz.

28. Conserva su acento caribeño y el infaltable chévere.

29. En 1989 protagonizó con Fernando Carrillo la novela Abigail. Fue un éxito fenomenal. “Vivíamos de gira: por Europa, Estados Unidos, México, Latinoamérica. Fiestas, limusinas, locuras. Estábamos todo el tiempo juntos, la pasábamos bien y todo eso nos llevó a tener una relación personal. Empiezas a creerte la ficción”.

30. Con Carrillo protagonizaron además La muchacha del circo y Pasionaria. Se casaron el 28 de septiembre de 1990, mientras grababan Pasionaria. Las obligaciones laborales de ambos los hacían permanecer mucho tiempo separados y los rumores de infidelidad arreciaban. En agosto de 1994 se separaron.

31. “Me casé enamorada, pensé que iba a ser el hombre de mi vida, pero la noche de bodas me di cuenta de que no. Me hizo una serie de confesiones muy fuertes, y a la mañana siguiente ya pensaba en separarme de él”. Luego de estas declaraciones a Carrillo lo bautizaron “el galán rosa”. Él aclaró que lo que le había contado a Cathy es que había terminado la despedida de soltero con otra”.

32. Llegó a la Argentina en septiembre de 1993 para encarnar a Bárbara en la novela Déjate querer, junto a otros tres venezolanos: Carlos Mata, Henry Zakka -ex marido de Grecia Colmenares– y Fredy Carrillo -en ese momento, su cuñado-. Después hizo Cara bonita, pero fue un fracaso.

33. Con Osvaldo Sabatini, Ova, se casaron en 1998 después de que ella firmara su divorcio con Carrillo. Antes, el 11 de marzo de 1995, el argentino le regaló un anillo de diamantes de compromiso.

34. Se conocieron en una reunión con el elenco de Déjate querer. Ella lo vio y preguntó quién era. No quería terminar la novela sin decirle que le gustaba. En un pasillo del canal, su amiga Alejandra Gavilán encaró a Ova y le dijo: “Ella está encantada con vos, ¿no le das un beso?”. Él la besó, pero no pasó nada más porque aunque ella estaba separada no lo había hecho público, y Sabatini estaba en una relación.

35. Al final de la novela, él la llevaba en su auto porque el de ella estaba roto y Cathy pensó: “¡Qué bello tener hijos con este hombre!”. “Algo me decía que iba a ser importante en mi vida y lo fue”.

36. Una de las cosas que la enamoró de Ova fue “su manera de plegar la ropa a medida que nos desvestíamos. Pero fue recién cuando lo vi lavar su ropa interior cuando me enamoró definitivamente”.

37. Al poco tiempo de salir con Ova su trabajo se terminaba y además, no tenía dónde ir a vivir. Sabatini le propuso irse a vivir juntos a la casa de sus padres hasta que encontraran algo para los dos.

38. Habían cumplido dos meses juntos cuando quedó embarazada. “Yo ya estaba grande, tenía 29 años, y no iba a decidir no tenerlo. No sabía cómo hacer para no hacerlo sentir presionado”.

39. Su familia no solo no conocía a Ova cuando les dio la noticia: ni siquiera sabían que estaba de novia. La llamó a su mamá en Venezuela y le dijo: “¿Tú conoces una tenista que se llama Gabriela Sabatini? Tiene un hermano, que es el padre de tu futuro nieto”.

40. “No te voy a decir que mi vida con Ova es un lecho de rosas. Hemos pasado y pasaremos miles de crisis. Pero seguimos y eso es lo importante. Encontramos la clave para continuar adelante, para respetarnos y aceptar nuestros defectos y virtudes”. (Paparazzi, agosto, 2008).

41. “Me han encasillado como ‘la esposa de’, por tener el culo parado, por ser linda… Y muchas veces por estos prejuicios no me sentido la artista capaz de hacer un gran papel”. (Ahora, octubre, 2008).

42. Cuando sus hijas, Oriana y Tiziana, iban a la primaria ella se encargaba de forrar las carpetas y los libros. Les pegaba los stickers de moda y no dejaba que les faltara nada en la cartuchera.

43. Estaba con su cuñada Gabriela Sabatini en un shopping de Nueva York y todos le pedían autógrafos a la tenista. Pero cuando fueron al baño, los empleados de limpieza, que eran latinos, se los pidieron solo a Cathy.

44. En la última etapa de su carrera, Gabriela le pidió a Ova y a su cuñada que la acompañaran. La venezolana había perdido su primer embarazo y, deprimida, aceptó andar a su lado seis meses por el circuito. Se encargaba de cargar las raquetas.

45. Estaba en el aeropuerto de Los Ángeles y no tenía la visa en el pasaporte. La dejaron detenida en un cuarto lleno de latinos que empezaron a pedirle autógrafos mientras la policía se preguntaba quién era.

46. Le apasiona la fotografía. Va con la cámara por todos lados. A veces la lleva en el auto y se baja a tomar fotografías de cosas que ve.

47. “Yo me levanto y estoy pum para arriba. A mis niñas las levantaba y decía: ‘¡Buenos días, Tizianita! ¿Cómo está la reina de la casa?’. Las chicas me miraban… Oriana era como la de más fuerte personalidad, bajaba divina. La otra era más delincuente. Oriana bajaba con cara de traste, y yo le decía: ‘Si no me quitas esa cara de culei te voy a llevar al psicólogo’. Era mi amenaza. Y me decía: ‘Vos hablás desde muy temprano’. Y yo le respondía: ‘Es que no me habla ninguno de los tres a la mañana’”.

48. Le regaló a Oriana un hurón al que bautizaron Coco.

49. Es la entrevistada ideal. Alegre, chispeante, no tiene problemas para hablar de todo con una simpatía natural. Saluda con afecto y recuerda encuentros anteriores.

50. En el 2007 formó parte de Bailando por un sueño. Aceptó participar porque el año anterior murió su papá. “Necesitaba un poco de alegría, cosas que me sacaran de esa tristeza”, explicó.

51. Los bombones son su debilidad, solía llevar una caja en la guantera del auto.

52. Detesta a los hombres que se miran mucho al espejo.

53. Dijo que al único papel que jamás se atrevería es a interpretar a Evita. “Pertenece a la historia argentina y yo la respeto mucho”, se explica.

54. La cola y la cara son las partes de su cuerpo que más le gustan. Le disgustan sus piernas y pies.

55. En 2002 la policía detuvo a una pareja que planeaba secuestrar a Oriana y pedir un millón de dólares de rescate. Por un tiempo contrataron a una persona de seguridad que no los dejaba nunca. Abandonó su casa de San Isidro y con la familia se mudaron a un barrio cerrado.

56. En Caracas también vivieron un intento de secuestro cuando un vehículo se les cruzó en el camino. “Me bajaron del auto y me metieron en otro mientras apuntaban con un arma al Ova. Yo gritaba, pensaba que me iban a matar”.

57. Ova mantuvo la calma y le salvó la vida: “Estaba histérica y Ova había cambiado 100 dólares y les dio los bolívares, que eran un montón de billetes. Me dejaron ir, yo creo que ni me aguantaban mi locura. Creí que me iban a matar. Siempre es mi héroe. Nos cuida, nos protege y tiene la solución de todo. Y jamás grita”.

58. En la fiesta de 15 años de Oriana, los amigos de Ova la tiraron por el aire. “Me levantaron tan fuerte que me fui hacia atrás y me rompieron la cintura. Estuve sin poder correr ni caminar. Fue una mortal para atrás porque me doblé todo el cuerpo”.

59. “Para nada me siento la mujer más linda. Me veo con muchos defectos. Me agrada cuidarme y sentirme bien, por eso hago gimnasia, pero hay mujeres bellísimas en este país”. (Ahora, julio, 2002).

60. “Cuando Oriana empezó a ser famosa, en un momento con ella nos pusimos de acuerdo: ‘Ya no hacemos más fotos juntas’. Ya no tenemos tapas de revistas, y yo dejé de hacer tapa porque después de un momento querían sólo tapa con Oriana. Y yo decía: ‘No, mi amor. Bueno, dejaré de hacer tapas. Ya está, yo ya hice todas las tapas que tenía que hacer’. Chévere, ahora las tocará a ella hacer las tapas, que las haga ella sola”. (Teleshow).