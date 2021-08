Robert Alvarado: Resiste Jeanine Añez @JeanineAnez y no te doblegues

Posteado en: Opinión

“Acuérdense de los presos, como si ustedes estuvieran presos con ellos, y de los maltratados como si ustedes mismos fueran los que sufren…”. (-Hebreos capítulo 13: «versículo 03»)

Muchas veces uno escribe cartas a muchas en forma abierta o privada, por la cual no se oye respuesta alguna, solo un silencio y una agonía vive en el escritor. Por eso cuando uno escribe se inspira por amor y lo hace para que el lector se enteré de algunas verdades que nadie sabe y es por eso que me llega una información de una mujer presa política del régimen boliviano caso en que aparece expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, que en la actualidad está detenida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz Bolivia y lo particular es como me dicen algunos que estuvieron procesados en esas cárceles latinoamericana, solo escuchan canciones populares salseras La Cárcel (https://www.youtube.com/watch?v=zMnp0iFiKnY) y El preso (https://www.youtube.com/watch?v=XiEoCGjwN08) y para de contar…

Por eso llamo a la atención maravillosa obra del colombiano Gabriel García Márquez (https://www.youtube.com/watch?v=IfiTSchpqJU&list=PLsq9LOBx9QrYCJSOHTR8rJx-SYvd6OBXb) “El Coronel no tiene quien le escriba”. Un hombre de buena fe y bastante ingenuo, vive en su pueblo esperando 15 años para recibir su carta de jubilación, o sea, la pensión que le va a cambiar su fortuna. Con la inconformidad con un sistema gubernamental de la época en no recibir respuestas negativas o inesperadas de la vida cotidiana, ya El Coronel sintiendo temor, miedo o insatisfacción que más tarde en la narración de la novela se refleja en la resignación y la pérdida de la esperanza lo que siente Jeanine Áñez y confirmado por su misma hija a los medios de comunicación Carolina Ribera Añez, aseguró en Conclusiones que su madre está cansada, que no quiere vivir….

Un mensaje de auxilio, pero sus verdugos dicen lo contrario según comentan los medios bolivianos oficialista dicen: Tras confirmar la autolesión, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que la salud de la exmandataria es “completamente estable” y que tiene unos “pequeños rasguños en uno de sus brazos”. Sin embargo, el abogado de la expresidenta, Jorge Valda, ha señalado que con este hecho, Áñez, que sufre de hipertensión arterial y síndrome ansioso depresivo, está enviando “un mensaje de ayuda, auxilio y socorro”. Por su parte, una comisión de la ONU, que pudo visitarla en prisión, ha constatado que la expresidenta se siente “físicamente debilitada y profundamente afectada emocionalmente”.

Para conocer el derecho penal de Bolivia pongo un criterio jurídico del Dr. Franco Albarracín, abogado especialista en derechos humanos del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), más allá de la posición política o ideológica que se pueda tener sobre la expresidenta, o si es culpable de delitos durante su gobierno transitorio, “ella es un ser humano y tiene derechos como cualquier otra persona”. “El Ministerio Público y el Poder Judicial han emitido decisiones ilegales en contra de Áñez y la han detenido sin previa notificación, incumpliendo no solo la ley nacional, sino también los tratados internacionales”, explica Albarracín a DW, criticando también que, a comienzos de agosto, un juez haya decidido extenderle por seis meses la prisión preventiva… Otro ejemplo de las arbitrariedades contra Áñez sería su reclusión en una cárcel de La Paz, cuando ella vive en Beni: “La norma dice que cualquier persona que sea privada de su libertad tiene que cumplir, por lo menos, esta restricción dentro de un penal en su lugar de residencia”, comenta el experto del Cedib. Sin embargo, estas irregularidades no serían una novedad. “La detención preventiva de forma ilegal ha sido muy constante y normalizada en los gobiernos de Morales, Áñez y ahora de Arce, y nos olvidamos que esto puede afectar también de manera psicológica”, Es lamenta que su familia sufre también con eso de movilizarse de un sitio a otro sitio…

Una “Venganza” como lógica política pudiese ser y según nos da una opinión la politóloga Bettina Schorr, del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, quien critica que todo lo que el actual partido de gobierno reprochó a sus oponentes, lo está reproduciendo dentro de su propio régimen. “Esto huele un poco a venganza. Al parecer, una lógica política muy presente en Bolivia es que el oponente político es tu enemigo. Y cuando tú estás en el poder, tú puedes vengarte de él…” Por lo que podemos decir y asegurar que Áñez no lo hizo durante su gobierno interino”, cuando Evo Morales salió de Bolivia y no tuvo obstáculo y se le respeto sus garantía constitucionales y el mismo renuncio (https://www.youtube.com/watch?v=GljfJhiIBYs) nadie quiso tomar el cargo ese momento Añez era la segunda vicepresidenta del Senado de Bolivia, asumió la Presidencia siguiendo la línea de sucesión después que junto con Morales renunciaran su vicepresidente y los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, todos miembros del partido gobernante Movimiento al Socialismo, MAS. Tras casi un año de gobierno de Áñez y por medio de elecciones, el MAS regresó al poder con Luis Arce. No los inhabilitó para ir a una contienda electoral y ella no se lanzó a una candidatura presidencial solo busco la estabilidad democrática en la tierra de Bolívar.

No es fácil estar detrás de unos barrotes esperando que se le abran las puertas y ver al carcelero decirte estas libre puede salir y solo escuchas palabras de otros lo que se habla del caso como salió una nota de prensa: “OEA pide a Bolivia liberar a todos los detenidos, hasta que haya un mecanismo imparcial” exclusivamente se quedó en el papel de noticias, espero que se cumplan con este caso que titule: Resiste Jeanine Añez y no te doblegues como dijo Martin Luther King ”Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas”

