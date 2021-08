VIDEOS: Con ametralladoras en la espalda, periodista de la TV afgana dijo que está “todo tranquilo”

El periodista de la BBC, Kian Sharifi compartió un duro video mediante un mensaje difundido en su perfil de la red social Twitter, en donde explica la situación que se vive en Afganistan en estos momentos y como un presentador tuvo que emitir un mensajes de “tranquilidad” a la población.

Por: Crónica

“Con combatientes armados talibanes detrás de él, el presentador del programa de debate político Peace Studio de la televisión afgana dice que el Emirato Islámico (el nombre preferido de los talibanes) quiere que el público “coopere con él y no debe tener miedo”, dice el texto publicado por Sharifi.

Media hora después, el reportero internacional subió otro video, en donde explica que: “El programa se llama Pardaz. En este video más largo, el presentador entrevista a un combatiente talibán que presumiblemente supera al resto del grupo en el estudio. El presentador cambia de Dari a Pashto, que desafortunadamente no hablo”.

The programme is called Pardaz. In this longer video, the presenter interviews a Taliban fighter who presumably outranks the rest of the lot in the studio. The presenter switches from Dari to Pashto, which unfortunately I don't speak.pic.twitter.com/qPWexsQd2T

— Kian Sharifi (@KianSharifi) August 29, 2021