Al menos un muerto dejó la balacera en secundaria de Carolina del Norte

Al menos un muerto dejó un tiroteo este miércoles en la escuela secundaria Mount Tabor de la localidad de Winston-Salem, en Carolina del Norte, EEUU.

La Oficina del Alguacil del Condado de Forsyth informó en su cuenta de Twitter, que la víctima era un estudiante identificado como William Chavis Raynard Miller Jr.

Asimismo, indicó que el sospechoso del tiroteo en la escuela secundaria Mount Tabor fue detenido.

“La investigación está en curso y daremos a conocer más información según corresponda. Nuestras continuas oraciones por la familia y los seres queridos de William Chavis Raynard Miller Jr”, escribieron.

