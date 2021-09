¡Locura en Chicago! Le cobraron 240 dólares a los invitados que no acudieron a su boda

Posteado en: USA

Una pareja de recién casados de Chicago está en boca de todos luego de que un editor del HuffPost compartiera en Twitter el “detalle” que estos novios tuvieron con aquellos invitados que no pudieron ir a su boda.

Por El Diario NY

La pareja celebró su boda recientemente en Jamaica, en el exclusivo Royalton Negril Resort & Spa, por lo que habrían pagado unos $120 dólares por invitado; sin embargo, parece ser que varios que habían confirmado su asistencia, al final les fue imposible realizar el viaje.

Molestos por esta situación, dado el gasto que esto significó, el matrimonio optó por enviar a cada persona que no acudió a la celebración una factura de $240 por los gastos que esto les generó.

“Le enviamos esta factura porque confirmó asiento(s) en la recepción de la boda durante el recuento final. La cantidad anterior es el costo de sus asientos individuales. Debido a que no nos llamó ni nos dio la notificación adecuada de que no asistiría, esta cantidad es lo que nos debe por haber pagado sus asientos por adelantado. Puede pagar a través de Zelle o PayPal”, se lee en la factura.

I don’t think I’ve ever seen a wedding reception invoice before lol pic.twitter.com/ZAYfGITkxP — philip lewis (@Phil_Lewis_) August 24, 2021

La historia compartida en Twitter pronto se volvió viral, por lo que no fue difícil para el New York Post identificar a los novios, Doug Simmons, de 44 años, y Dedra McGee, de 43, quienes concedieron a dicho medio una entrevista para explicar por qué decidieron ejecutar dicha medida.

“4 veces preguntamos: ¿Estás disponible para venir? ¿Puedes asistir? Y seguían diciendo sí. Tuvimos que pagar por adelantado en Jamaica, esta era una boda de destino”, dijo Simmons.

Simmons aclaró que no se trata de dinero, sino que él y su esposa se sintieron heridos e irrespetados por los invitados que no asistieron y no avisaron.

“Nadie me dijo ni me envió un mensaje de texto, ‘Oye, no podemos asistir’. Eso es todo lo que estaba pidiendo. Si me dices que no puedes asistir, lo entenderé, pero que no me digas nada y luego me dejes pagar por ti y tu acompañante. Me lo tomé como algo personal”, concluyó el novio.