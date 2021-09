¡Ay chamo! Alicia Machado habla del padre de su hija, un supuesto “narcotraficante” mexicano (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Alicia Machado está soltando mucha información sobre su vida privada en el reality show de Telemundo “La Casa de los Famosos”. La Miss Universo 1996 ahora ha revelado detalles del padre de su hija, quién supuestamente es un narcotraficante mexicano muy reconocido.

Con información de El Farandi

Machado, quién además también es conocida por ser actriz, ha sido invitada en a este peculiar programa donde no se ha cansado de dar datos sobre ella. Sin embargo, en esta oportunidad decidió hablar de quién fuese su pareja en el pasado y el padre de su hija Dinorah Valentina Hernandez.

Machado mencionó que la han criticado mucho por el romance que tuvo con el sujeto “Me ha dado muy duro por el papá de mi hija, lo amé, lo adore y lo quise mucho, es mi amigo y le deseo lo mejor y no me alegra lo que le pasa, tuve una hija maravillosa con un tipo maravilloso, ese señor a mi me trató como nunca ninguno me había tratado y no porque me daba dinero, no lo necesitaba (…)“, dijo.

Por otro lado, añadió que nunca tuvo intenciones de tener dinero a costilla de sus romances, ni mucho menos fama: “Jamás he andado con un hombre por dinero, por poder o por fama, soy bruta como me dicen porque no le quite una casa, a mi cuando me separe de él mi abogado me dijo ‘no mami, mira en el pedo donde estas metida y el tipo no te dejo ni un par de casitas a tu nombre’ hasta el día de hoy hay personas que no creen que el tipo no me da nada”, indicó.

“A mi no me amenazaron, ni estaba en el cartel de los sapos, ese hombre no fue el que yo conocí y me siento muy orgullosa de mi hija y de quien es su papá, no me importa lo que la gente piense y si, si me enamore de él y todavía lo tengo en el mismo lugar en mi corazón”, detalló la actriz.

Aunque no reveló su nombre, se sabe que la venezolana se involucró sentimentalmente con el narcotraficante mexicano Gerardo Álvarez Vázquez “El Indio» de quien siempre se ha dicho que tuvo a su hija Dinorah (13 años de edad). Sin embargo, la actriz se ha mostrado hermética cada vez que le preguntan acerca de la identidad del papá de su primogénita.