Biden a los afectados por el huracán Ida: Estamos juntos en esto

El presidente de EEUU, Joe Biden, prometió este jueves que seguirá ayudando a todos los afectados por el huracán Ida, que ha provocado fuertes inundaciones en Misisipi y Luisiana y que azotó en las últimas horas los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania.

“Mi mensaje para todos los afectados es que estamos juntos en esto. La nación está aquí para ayudar”, afirmó Biden en un discurso en la Casa Blanca que llega un día antes de su viaje a Nueva Orleans (Luisiana), una de las ciudades más afectadas por el huracán y donde la mayoría de los vecinos siguen sin electricidad.

This week, I met with state and local leaders from communities impacted by Hurricane Ida. It’s going to take a whole-of-government effort to recover, and we’re committed to providing federal support every step of the way. pic.twitter.com/m8V4e4U0w2

— President Biden (@POTUS) September 1, 2021