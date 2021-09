¿Es verdad que ha habido más suicidios durante la pandemia?

Posteado en: Salud, Titulares

“El encierro, el estrés, la falta de trabajo, la crisis económica, la incertidumbre de no saber qué pasará y el temor constante a ser infectado son situaciones que día a día se encuentran en mi mente rodando, logrando que me sienta preocupado todo el tiempo. Desde que el confinamiento comenzó, solo estoy en casa, no tengo actividades o relaciones personales, constantemente me siento solo y sin motivación en nada.” Las consultas que he tenido desde hace unos cuantos meses han presentado este mismo patrón entre la población más joven.

Por Javier Gazca / Vice en español

Cada día se genera más depresión o problemas en el estado de ánimo, lo que está llevando a muchas personas a no querer continuar con sus días. Y es que no es sencillo ser joven y vivir el hecho de que nos encontramos en un momento muy difícil en el mundo, con distanciamiento social y emocional de las personas que forman una parte importante en la vida. Hace un par de días, una chica me preguntó por qué es tan alarmante su depresión para sus padres. Lo único que pude pensar fue en los jóvenes que se han quitado la vida, pero, claro, antes de contarle un poco sobre el tema, comencé con puntos esenciales que verás a continuación.

Importancia de la salud mental

Debido a mi experiencia he pensado que una de las razones por las que la tasa de suicidios ha aumentado y podría seguir aumentando, se debe a que NO le damos la importancia que se merece a la salud mental. Es decir, en mi labor profesional me he dado cuenta que las personas no están acostumbradas a visitar a un especialista para corroborar que todo esté bien. ¡Ojo! No solo en cuanto a la salud física, sino también emocional. Dejan que el tiempo pase hasta que tienen una caída grande e inimaginable.

He leído en diferentes artículos que la depresión es un “problema superficial”, y yo, como otros especialistas, creemos que esto no debería considerarse como tal. No basta con solo dar consejos o consolar a una persona que vive en un mar profundo de angustia y soledad del que le es imposible salir por ella misma. Es importante generar conciencia social para detectar y prevenir que estos casos terminen en la decisión de terminar con su vida. ¡Debemos reconocer las señales y tomarlas con seriedad!.

Leer el resto de la nota en Vice en español