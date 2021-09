Cosmonautas de la EEI finalizan con éxito caminata para instalar el módulo Naúka

Los cosmonautas Oleg Novitskiy y Pyotr Dubrov concluyeron este viernes con éxito su caminata espacial después de casi ocho horas en las que lograron conectar la electricidad entre el módulo multiusos Naúka y la Estación Espacial Internacional (EEI), informó la agencia espacial estadounidense NASA.

Se trata de la primera de un total de 11 caminatas espaciales para preparar el nuevo módulo de laboratorio multipropósito de Naúka para operaciones en el espacio.

Durante la caminata, que terminó a las 18.35 EDT (22.35 GMT), ambos completaron el principal objetivo de conectar los cables de alimentación entre el módulo Naúka recién llegado y el módulo Zarya para permitir el enrutamiento de la electricidad desde el segmento estadounidense de la EEI.

