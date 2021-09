La sensual Andrea Valdiri publicó fotos del humilde trabajo que tenía antes de ser famosa

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Andrea Valdiri se ha dado a conocer en Colombia y en las redes sociales por sus lujosas compras y vida de millonaria. Sin embargo, en las últimas horas conmocionó a sus seguidores en Instagram, que suman más de 6 millones, al dar a conocer detalles de su pasado antes de llegar a la fama.

Por Infobae

La también bailarina, que es una de las más conocidas en el país, hizo una publicación donde recordó que hace años se aventuró en las calles de su natal Barranquilla para vender perros calientes y comidas rápidas.

“Mi primer negocio. Mi carrito de perros. Cuando empecé a soñar en grande”, escribió la influenciadora.

La publicación se viralizó rápidamente no solo en Instagram, sino también en otras redes sociales, y varios de sus fans se mostraron sorprendidos por los hechos que se evidencian en la foto.

De acuerdo con varios portales que le siguen el paso a Andrea, habría sido hace 12 años, en el 2009, cuando ella decidió emprender vendiendo perros calientes en las vías públicas de la capital atlanticense; en las fotos se le ve junto a sus padres atendiendo el negocio y de su prima, la famosa arquitecta que le ayudó con la construcción de la ‘casota’ que posee.

En otros portales se asegura que el lugar donde quedaba ubicado el puesto de perros de Valdiri es en la calle 53C esquina con carrera 31, en el barrio Lucero de Barranquilla, en el que la creadora de contenido vivió cuando tenía tan solo 18 años.

¿Estuvo hospitalizada?

La bailarina informó a sus seguidores que estaba hospitalizada, y aunque en ese momento no dio muchos detalles sobre el motivo, indicó que no era una situación grave, para calmar a las personas que estaban atentas de su estado de salud.

“Primero, para que no se preocupen, yo estoy bien. Lo que pasa es que hay una serie de cosas que llegan a los 30 años, pero entonces nada, yo después les contaré, pero estoy bien”, dijo la creadora de contenido desde el hospital.

Este miércoles 1 de septiembre, la influenciadora apareció en sus redes sociales para contarle a sus seguidores un poco sobre su estado. Asimismo, aprovechó para aclarar que no está en embarazo.

“Ya estoy lista para contar, les voy a contar por si alguna vez les ha pasado. Yo comencé con una tembladera en la mano, pero es que los 30 años no vienen solos sino que vienen muchísimos achaques y ahí me aparecieron dos: uno el tema de la vista, me toca operarme con láser, eso es rapidito y el otro era el tema de los mareos, pero yo sentía como una tembladera, que el mundo me daba vueltas, me ponía a vomitar y yo dije ay la [email protected]!$ preñada otra vez, qué es esto, pero eso no era”, manifestó ‘La Valdiri’.

Asimismo, la empresario reveló que cuando empezó a sentir estos síntomas no acudió inmediatamente a un doctor sino que empezó a automedicarse

“Yo me automedicaba, yo decía que era el azúcar, sacaba miles de pretextos para no ir al médico, pero tienen que ir al médico. Y me dijo el médico: Andrea tu tienes vértigo y yo qué? qué? Yo no sabía que esa vaina existía, o sea el mundo te da vueltas es una vaina horrible y todo por el oído porque no tiene equilibrio, entonces a mi se me iba el cuerpo para un lado. Eso es horrible, como si estuvieras borracha, pierdes totalmente el equilibrio, son miles de sensaciones”, explicó.