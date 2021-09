Primera FOTO de las negociaciones entre la Plataforma Unitaria y el chavismo en México

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega compartió este sábado la primera foto del proceso de negociaciones, entre la Plataforma Unitaria y el chavismo en México

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, mostraron cómo se desarrolló el diálogo entre ambas delegaciones, que estuvo acompañado por representantes de Holanda y Rusia.

“Tenemos el placer de publicar la primera foto oficial del pleno del proceso de negociación en México entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela, facilitada por Noruega y acompañada por Holanda y Rusia”, mencionó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega.

We have the pleasure to publish the first official photo of the plenary of the negotiation process in Mexico between the Government of the Bolivarian Republic of #Venezuela and the Unitary Platform of Venezuela, facilitated by Norway and accompanied by the Netherlands and Russia. pic.twitter.com/JdrGKReJ4W

— Norway MFA (@NorwayMFA) September 4, 2021