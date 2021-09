El CO2 como arma geopolítica en el Siglo XXI

Posteado en: Actualidad, Economía

En el siglo XX, el petróleo se convirtió en un arma geopolítica importante, sobre todo durante el embargo petrolero de la Opep en 1973 que provocó un cambio en las relaciones de poder global.

Por Fernando C. Hernandez en Oilprice | Traducción libre del inglés por lapatilla.com

La OPEP continúa utilizando esta arma para influir en la política en este siglo XXI. Hoy, sin embargo, asistimos al desarrollo de otra arma relacionada con la energía que la OPEP no controla: el CO2.

El poder del CO2 fue demostrado recientemente por China cuando señaló a los EE. UU. que no cumpliría con sus esfuerzos climáticos y de descarbonización si EE. UU. continuaba acusando a China de genocidio . Al mismo tiempo, China está aumentando su dependencia del carbón., que tendrá un impacto en los objetivos de emisiones globales establecidos por las naciones y aliados de Net Zero. En particular, el CO2 atmosférico de los países emisores no está sujeto a las fronteras terrestres.

Es poco probable que China sea la última nación en utilizar sus emisiones de CO2 como arma geopolítica. En última instancia, queda a discreción de los estados soberanos si cumplen o no sus objetivos de consumo de petróleo, emisiones de CO2 y descarbonización. Por otro lado, no está más allá de las posibilidades de que las naciones Net Zero impongan políticas climáticas en los países emisores que no se ajustan a los objetivos climáticos. Tal aplicación de la política de CO2 se alinea con la visión de Von Clausewitz de que “la guerra es una mera continuación de la política por otros medios”. Es importante destacar que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd James Austin III, declaró que el cambio climático es una amenaza existencial para Estados Unidos y que, a nivel mundial, “la crisis climática … hace que sea difícil para nosotros llevar a cabo nuestra misión de defender a Estados Unidos y a nuestros aliados “.

Un plan para la creación de armas

Los miembros de la OPEP, Irán y Venezuela, han sido blanco de sanciones petroleras por parte de EE. UU., lo que ha afectado a sus respectivas economías (las sanciones a veces se comparan con la guerra económica). Sin embargo, la aplicación de CO2 (si surgiera por sanción) sería mucho más difícil de controlar en comparación con el flujo de petróleo, ya que el CO2 no está sujeto al transporte por agua o por tuberías: se propaga sin obstáculos a la atmósfera, sin tener en cuenta la soberanía terrestre.

Es este hecho lo que hace que la consecución del Acuerdo de París, que cuenta con más de 100 naciones trabajando juntas para detener el calentamiento global, sea tan difícil. Así como las armas nucleares se consideran una amenaza existencial para las naciones, el CO2 atmosférico (como lo enfatizó el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Austin III) ahora está adquiriendo un estatus similar.

Con respecto a las armas nucleares, no es sorprendente que Irán haya utilizado su potencial nuclear para influir en la política, como se refleja en la administración Obama (y administraciones posteriores); mientras que Corea del Norte mostró su capacidad nuclear para impactar la geopolítica en el mar de Japón este año. Es lógico que ciertas naciones puedan expandir el arma de CO2 con fines geopolíticos (como lo hizo China a principios de este año), a diferencia de la opción nuclear. Yendo un paso más allá, las naciones con capacidad de reserva para aumentar la producción de CO2 (bajo demanda) pueden iniciar una guerra de CO2, que es similar a la de Arabia Saudita que utiliza su capacidad de producción de petróleo de reserva para lograr objetivos geopolíticos, como lo destacó la guerra del petróleo de 2020. Aquí también vemos la interconexión del petróleo y el arma potencial del CO2.

Una organización de países emisores

En la actualidad, Canadá, Japón, EE. UU. y el Reino Unido no solo son miembros de la coalición G7, sino también signatarios del Acuerdo de París, que por defecto forma una coalición Net Zero. Queda por ver si esta coalición Net Zero será la que haga cumplir las políticas de descarbonización. Sin embargo, el potencial de una coalición de CO2 podría conducir a la formación de una Organización de Países Emisores (OEC) para contrarrestar una coalición Net Zero. Por lo tanto, la OPEP puede inclinarse a unirse a las naciones emisoras de CO2, ya que varios países de la OPEP dependen de la producción de petróleo para financiar a sus naciones. Además, el crecimiento y / o desarrollo del PIB de países de la OPEP y no OPEP está vinculado (en cierta medida) al acceso y consumo de energía emisora ??de CO2, como señaló Vaclav Smil. Se puede utilizar el CO2 como arma no solo para impactar la política y la geopolítica, sino también para que una organización proteja colectivamente sus economías y recursos de una coalición Net Zero.

Los países que no han alcanzado el mismo nivel de desarrollo que la coalición G7 pueden no estar tan inclinados a dejar de depender de la energía que emite CO2 (ya que está vinculado al crecimiento económico). Caso en cuestión: Guyana está experimentando y expandiendo su bonanza de petróleo en alta mar, y no está dispuesta a reducir sus emisiones, como lo destacó el vicepresidente de Guyana, Bharrat Jagdeo , en la Conferencia de Tecnología Offshore celebrada en agosto. El Fondo Monetario Internacional proyecta Guyana para ser la 4ta economía de mayor crecimiento en 2021, mientras que su vecino del sur, Surinam, está realizando importantes descubrimientos en alta mar. Por lo tanto, el incentivo para descarbonizar tiene un atractivo diferente para los diferentes países dependiendo de dónde se encuentren en la escala de desarrollo. Además, India, al igual que China, está aumentando su dependencia del carbón.

Opciones de descarbonización

Es clave considerar la posibilidad y la lógica de que las naciones Net Zero, que adoptan una postura firme sobre las emisiones, puedan aplicar el enfoque adoptado por Von Clausewitz a través de “la continuación de la política por otros medios”. Al aplicar el refuerzo Net Zero a través de una política viable, las naciones desarrolladas pueden ejercer sus opciones de descarbonización, que pueden no alinearse con las de las naciones en desarrollo.

Por un lado, los países desarrollados podrán introducir políticas para influir en los países en desarrollo, pero por otro lado, una Organización de Países Emisores (a través de la OPEP y los países en desarrollo, por ejemplo) podría utilizar el CO2 como arma para compensar dichas políticas.

La Transición Energética implicará caminar sobre la cuerda floja en este sentido, ya que las naciones en ambos extremos del espectro del CO2 sentirán que están en lo correcto.