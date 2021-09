Más de 20 heridos durante la investidura de un obispo serbio en Montenegro (VIDEOS)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Más de veinte personas resultaron heridas este domingo en Montenegro en enfrentamientos entre policía y manifestantes contrarios a la entronización del nuevo jefe de la iglesia ortodoxa serbia en el pequeño Estado de los Balcanes, en un contexto de tensiones identitarias.

La violencia empañó la breve ceremonia de entronización celebrada en Cetiña, una histórica ciudad del sur del país. La policía anunció ocho arrestos.

El obispo Joanikije fue transportado en helicóptero desde la capital, Podgorica, hasta el monasterio de la ciudad, sede de la iglesia ortodoxa serbia, para evitar las barricadas que bloqueaban desde la víspera las carreteras aledañas.

Violence erupted in the city of Cetinje, as police clashed with protesters in Montenegro's former royal capital ahead of Serbian Orthodox Church Metropolitan Joanikije’s enthronement. BKGD: https://t.co/uDWNGySj62 pic.twitter.com/spUXce0Hfh — Balkan Insight (@BalkanInsight) September 5, 2021

Miles de montenegrinos acudieron a esa localidad para protestar contra la entronización del nuevo obispo en este monasterio del siglo XV, considerado por parte de los montenegrinos como un signo de identidad.

Esta cuestión ha suscitado fuertes tensiones en Montenegro, donde el poder basculó a finales de 2020 a manos de un gobierno considerado cercano a la iglesia ortodoxa serbia.

Tras casi 90 años de vida en común, Montenegro se independizó en 2006 de Serbia, con quien mantiene complejas relaciones.

Terrible scenes from Montenegro. The government did everything for this to happen. Serbian church even more. Patriarch Porfirius met with government Maybachs pic.twitter.com/dXCHl8gEHZ — Ljubomir Filipovi? (@ljubofil) September 4, 2021

Un tercio de sus 620.000 habitantes se identifican como serbios y la iglesia ortodoxa serbia es dominante en el país, aunque sus adversarios la acusan de servir los intereses de Belgrado.

Según imágenes difundidas por la iglesia, el helicóptero que transportaba al obispo Joanikije y al patriarca de la iglesia ortodoxa serbia, Porfirio, aterrizó en el césped delante del monasterio mientras las campanas redoblaban.

– “Defenderemos nuestra dignidad” –

La policía había establecido un perímetro de seguridad en torno al edificio para proteger la ceremonia, tras la cual, los clérigos regresaron a la capital del país.

Demonstranti blokirali sve prilaze Cetinju. N1 na terenu.. Pratite nas putem portala https://t.co/L7AUgRKFYV pic.twitter.com/tlrdbrSaAv — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) September 4, 2021

Las fuerzas de seguridad lanzaron gas lacrimógeno y granadas ensordecedoras para expulsar a los manifestantes de las inmediaciones del monasterio.

Según el director adjunto de la policía, Dragan Gorovic, citado por la televisión nacional, una veintena de policías resultaron heridos.

A ese balance se sumarían varios manifestantes, según los medios.

La víspera, miles de personas levantaron barricadas para impedir el acceso a esta ciudad y pasaron la noche junto a fogatas para calentarse, indicó un corresponsal de la AFP. Algunos iban armados y dispararon al aire, otros incendiaron neumáticos.

“No pedimos nada a nadie, pero nos vemos negados por la ocupante iglesia serbia. Aquí defendemos nuestra dignidad”, dijo a la AFP Saska Brajovic, una funcionaria de 50 años que pasó la noche en una barricada.

Habían acudido convocados por organizaciones que se autodenominan “patrióticas” y por el partido DPS del presidente montenegrino Milo Djukanovic, derrotado hace un año en las legislativas por una coalición próxima a la iglesia ortodoxa serbia.

El presidente, que había anunciado su presencia en Cetiña, “donde se defiende la dignidad del Estado” ha acusado a las autoridades de la vecina Serbia y de la iglesia ortodoxa de “negar Montenegro y los montenegrinos, así como la integridad” de su país.

Thousands of people welcomed the Serbian Orthodox Church Patriarch Porfirije today in front of the Christ Resurrection church in Montenegro's capital, Podgorica, ahead of ??Metropolitan Joanikije’s enthronement tomorrow in Cetinje. BKGD: https://t.co/uDWNGySj62 pic.twitter.com/hrX3IawEla — Balkan Insight (@BalkanInsight) September 4, 2021

El monasterio de la ciudad fue sede de los dirigentes montenegrinos durante siglos hasta el fin de la Primera Guerra Mundial.

Quienes se oponen a la iglesia ortodoxa serbia consideran que el monasterio es propiedad de la iglesia ortodoxa montenegrina, muy minoritaria y no reconocida por el mundo ortodoxo.

Tanto el nuevo gobierno como la iglesia serbia acusan al presidente montenegrino de atizar tensiones religiosas con fines políticos, después de que las últimas legislativas dejaran a su partido fuera del poder, que controló durante tres décadas.

Mientras que el presidente serbio, Aleksandar Vucic, se congratuló de que el gobierno montenegrino hubiera logrado que se celebrara la ceremonia, la embajada de Estados Unidos y la delegación de la Unión Europea (UE) pidieron a los responsables políticos que apacigüen la situación y rebajen tensiones.

AFP