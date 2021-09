Secretario General de la ONU pide la liberación del presidente en Guinea

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó “firmemente” el domingo el aparente golpe en Guinea y llamó a los oficiales que afirman haber tomado el poder y disuelto el gobierno a liberar al presidente del país.

“Personalmente, sigo muy de cerca la situación en Guinea. Condeno enérgicamente cualquier toma del gobierno por la fuerza de las armas y pido la liberación inmediata del presidente Alpha Conde, dijo Guterres en un tuit.

AFP

I am personally following the situation in Guinea very closely. I strongly condemn any takeover of the government by force of the gun and call for the immediate release of President Alpha Conde.

— António Guterres (@antonioguterres) September 5, 2021