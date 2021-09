Cómo explorar la bisexualidad cuando solo has tenido relaciones hetero

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Es difícil precisar exactamente cuándo me di cuenta de que me gustaban las mujeres. Tenía una mejor amiga en la universidad que pensaba que era muy sexy y definitivamente me gustaba como algo más que una amiga. Más tarde tuve un trío en el que estuve más interesada en la chica que en el chico. Ella también me agradaba mucho, pero sentí como si estuviera librando una batalla perdida porque la chica estaba en una relación a largo plazo. Aún así, realmente marcó el tono de cómo serían las cosas: estaba interesada en salir con chicas.

Por Megan Barton-Hanson / Traducida por Vice en Español

Explorar tu sexualidad puede ser difícil, especialmente cuando vives en un lugar rural o suburbano. Debe haber al menos un puñado de lesbianas en Essex, ¡pero hay muchos clubes gay y no hay mujeres en ninguna parte! No tenía a nadie con quien hablar o con quien salir, lo que hizo que me sintiera muy sola. Pasaron años antes de que finalmente me declarara bisexual.

Debido a que salí del clóset de manera bastante pública, enfrenté muchos prejuicios de personas que decían que era para llamar la atención de la prensa o la televisión. Eso me generó una gran cantidad de presión y me hizo sentir que tenía que trabajar para “probar” mi sexualidad. Es algo que mucha gente enfrenta en diversos grados, tal vez con amigos o familiares que no los entienden. Entonces, según mi experiencia, aquí hay algunos consejos sobre cómo explorar el mundo de las citas con personas de diferente género cuando solo has tenido relaciones heterosexuales.

DEBES ESTAR PREPARADA PARA TENER PRIMERAS CITAS INCÓMODAS

Para ser honesta, la primera cita que tuve me desanimó un poco. Ella estaba tratando de establecer roles de género estereotípicos y me dijo ‘¡Oh, definitivamente eres la femenina!’ Fue un desastre, porque sentí que ella esperaba que yo asumiera el rol de ser callada y delicada solo porque soy más femenina, cuando en realidad no soy así. Un día podría estar de un humor realmente atrevido y decirte ‘nena, vamos a ir a este lugar, prepárate’ y luego al día siguiente podría decirte ‘cuídameee’. ¿Por qué no? ¡El mundo es nuestra ostra!

Puede ser difícil saber cómo actuar cuando empiezas a salir con otros géneros, porque no se habla mucho al respecto. Me gusta ser libre y ese siempre ha sido el mayor problema al que me he enfrentado. En mi experiencia, las chicas han sido muy rápidas para establecer una dinámica y eso no me gusta. Soy más del estilo de pensar: podríamos ser amigos, podríamos tener sexo algún día, ¡así son las cosas!.

