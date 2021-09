Hombre de Nueva Jersey casi murió aplastado en su casa por los estragos del huracán Ida (VIDEO)

Un hombre evitó por poco ser aplastado por una pared en su casa destruida por las inundaciones del huracán Ida, según ha mostrado un asombroso video.

Por Dailymail

El sótano de la casa de la familia Valle en Nueva Jersey ya se había llenado de agua hasta las espinillas cuando uno de los hijos de Janice Valle entró y subió las escaleras.

Unos segundos más tarde, las aguas de Ida irrumpieron a través de la pared exterior del sótano, derribándolo y llenando todo el sótano con agua y escombros.

Pero el escape estrecho no fue el final de los problemas de la familia, con Janice Valle diciéndole a NBC New York que el agua de la inundación la atrapó a ella y a otro de sus hijos dentro del sótano donde habían estado tratando de vaciar el agua.

‘Mi hijo llamó a su padre para despedirse de él, pensó que se iba a morir’, dijo el viernes a la cadena de noticias.

El hijo que se ve en las aterradoras imágenes capturadas con una cámara de seguridad dentro del sótano pudo subir las escaleras a un lugar seguro sin sufrir lesiones.

Las imágenes muestran al hijo caminando casualmente a través del sótano inundado hacia las escaleras, poco antes de que la pared del sótano en el lado más alejado de la cámara se doble.

Luego se muestra el agua fluyendo, enviando una mesa contra la pared volando hacia el medio de la habitación, detenida solo por dos pilares de soporte.

En cuestión de segundos, el sótano está totalmente inundado, con sofás, un televisor y otros objetos arrojados por el agua que ahora es mucho más profunda.

“Gracias a Dios llegó a las escaleras porque la pared se derrumbó y el agua entró y lo habría aplastado”, dijo la madre de Cranford a la cadena de noticias.

Pero Janice Valle y su segundo hijo no tuvieron tanta suerte, ya que la pareja quedó atrapada en la crecida del agua y se fue temiendo por sus vidas.

“Todo lo que sabe es que estaba entre dos rayos, así que respira, perdió el sentido de dónde estaba”, dijo Marlon Valle, el padre de la familia.

El hijo atrapado pudo perforar una baldosa del techo y encontrar una bolsa de aire para respirar, mientras que su hermano y su padre usaron un paraguas al aire libre para abrir una ventana y sacarlo a un lugar seguro.

Mientras tanto, en el otro extremo del sótano, su madre Janice todavía estaba atrapada y aferrada a una caldera para salvar su vida.

Floodwaters from Ida cause a basement wall to collapse in Cranford, NJ.

The family was downstairs trying to clean up when the wall suddenly gave way and several feet of water came pouring in. https://t.co/pZxDdqQ58w#ida #flooded #cranfordnj #nj

Credit: Janice Valle pic.twitter.com/oExf4OpMiS

— CBS New York (@CBSNewYork) September 4, 2021