Lo que dijo el director general de la OMS tras videoconferencia con Delcy Eloína

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se reunió este martes por videoconferencia con Delcy Eloína Rodríguez, después que llegara el primer cargamento de vacunas del sistema Covax a Venezuela.

Adhanom compartió un mensaje en su cuenta de Twitter, donde se mostró contento por el arribo de las dosis al territorio venezolano. Además, mencionó que llegarán más en otoño.

“Gracias Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, por un debate constructivo sobre la continua necesidad de Venezuela de vacunas covid-19. Contento de que Venezuela recibió #COVAX dosis hoy, con más por venir este otoño. La OMS y la OPS estamos comprometidos a continuar apoyando”, escribió.

