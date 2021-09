UE aplaudió esfuerzos del chavismo y oposición en las conversaciones en México 

Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea (UE) acogió con satisfacción el desarrollo de conversaciones que se dan entre el chavismo y la oposición en México con la mediación de Noruega.

lapatilla.com

“Acoge con satisfacción los esfuerzos de ambas partes en las conversaciones de México, en particular el acuerdo alcanzado para abordar el COVID-19″, fue parte de lo señalado por Borrell a través de su Twitter.

Asimismo, expresó que confía en que “las complejas negociaciones continuarán de buena fe en la próxima ronda sobre el poder judicial y los derechos constitucionales”.

Por último, expuso que la UE está dispuesta a apoyar este proceso.

#Venezuela: Welcome efforts by both sides in Mexico talks, in particular agreement reached to address COVID19. Also confident that complex negotiations will continue in good faith in the next round on judiciary and constitutional rights. EU stands ready to suppport this process

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 7, 2021