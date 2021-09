Detenido Hugo “El Pollo” Carvajal en España (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La policía de Madrid arrestó en un apartamento escondido a un exmaestre de espionaje venezolano por cargos de narcóticos en Estados Unidos casi dos años después de que desafió una orden de extradición española y desapareció.

Por JOSHUA GOODMAN y ARITZ PARRA / apnews.com

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

El general Hugo Carvajal, quien durante más de una década fue los ojos y oídos de Hugo Chávez en el ejército, fue detenido el jueves por la noche en un pequeño departamento en el que había estado escondido.

“Vivía totalmente encerrado, nunca salía a la calle ni se acercaba a la ventana, siempre protegido por personas en las que confiaba”, dijo la policía española en un comunicado en las redes sociales en el que publicaron un breve video del momento en que agentes fuertemente armados le pusieron las esposas a Carvajal. .

El tribunal superior de España aprobó en 2019 la extradición de Carvajal a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales de narcóticos en Nueva York y Florida por presuntos vínculos con rebeldes colombianos conocidos por controlar valiosas rutas de contrabando de cocaína.

La decisión siguió a un fallo anterior, de un magistrado de un tribunal superior, que anulaba la orden de arresto de Estados Unidos por motivos políticos. Mientras tanto, Carvajal fue liberado y nunca más se supo de él, excepto por una breve declaración en las redes sociales el año pasado en la que dijo que pasó a la clandestinidad para protestar por lo que vio como una interferencia política en su caso.

Carvajal ha negado previamente haber actuado mal.

