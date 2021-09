“Caería muy, muy rápido”: Donald Trump asegura que noquearía a Biden si se enfrentaran en un ring de boxeo

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Donald Trump tomó parte este jueves en un evento para promover la pelea de boxeo que el próximo sábado protagonizarán el estadounidense Evander Holyfield y el brasileño Vitor Belfort en el Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood (Florida), en la que participará como comentarista. Ante la pregunta de un periodista sobre a quién elegiría para pelear en un ring si tuviera la posibilidad, Trump no se lo pensó demasiado.

Por actualidad.rt.com

“Si tuviera que boxear con alguien, creo que probablemente mi pelea más fácil sería Joe Biden, porque creo que caería muy, muy rápido” declaró Trump, después de descartar una hipotética pelea con un boxeador profesional, ya que “podría ser un tema muy peligroso”.

Donald Trump just called in to the Evander Holyfield vs Vitor Belfort press conference ahead of his commentary gig on Saturday night and said he would easily KO Joe Biden if they fought…

[?? @Triller] pic.twitter.com/1b8FRz7KtC

— Michael Benson (@MichaelBensonn) September 9, 2021