VIDEOS: Incendio masivo en el Hospital St. John de Nueva York dejó varios heridos

Veinticinco unidades respondieron al incendio y 106 bomberos y otros rescatistas se encuentran en el lugar. El Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York dijo que el incendio esta “activo” pero bajo control.

Por: Actualidad Rt

El personal del hospital y los pacientes son evacuados del edificio. Dos civiles han resultado heridos pero la gravedad de sus lesiones no está clara.

Los bomberos informan que el incendio aparentemente se originó en el techo.

Police frequency, [10.09.21 17:48]

BREAKING! Massive fire reported at St. John’s Hospital in New York City.

Fire personnel report the fire appears to have originated on the rooftop. Hospital staff and patients are evacuating the structure.

This is a developing story.#NYC pic.twitter.com/1HfFjMw0Zy

— •?LMER FU??• ????????? (@BlaiseP59407586) September 10, 2021