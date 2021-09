Rocas marcianas recogidas por Perseverance son probablemente de origen volcánico

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El rover Perseverance recolectó dos muestras de roca en Marte que probablemente sean de origen volcánico, anunció la Nasa este viernes, destacando que la presencia de sales en las mismas podrían ser un indicio de condiciones favorables a la vida en tiempos remotos.

“Parecería que nuestras primeras rocas revelan un entorno potencialmente habitable”, declaró Ken Farley, responsable científico de Perseverance, citado en un comunicado.

A principios de agosto, el rover había fracasado en su primer intento por recoger una muestra de roca, bautizada en aquella ocasión Roubion, a raíz del carácter demasiado friable del mineral.

Tras ese fracaso, el rover continuó su trabajo y finalmente seleccionó otra piedra más dura, bautizada Rochette. Perseverance extrajo una primera muestra de la roca la semana pasada y otra dos días más tarde, del mismo pedazo de mineral, considerado particularmente interesante por la NASA.

Las dos “zanahorias”, de 6 cm de largo cada una, fueron guardadas en tubos sellados y conservadas dentro del rover.

My first two rock samples are likely volcanic with hints of salts that may hold bubbles of ancient water. They’re pieces of a bigger puzzle, to learn:

– how this area formed

– its history of water

– if past life ever existed here

More on #SamplingMars: https://t.co/rFOBz2Mrak pic.twitter.com/ztugkQwFQi

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 10, 2021