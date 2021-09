De la depresión profunda y los deseos más oscuros a conquistar al mundo con su “Buenas, buenas”: Chiky Bombom, la reina de las redes

—Se vienen abriendo hace tiempo puertas en otros medios por fuera de las redes. ¿Te sentís cómoda en esos nuevos espacios? ¿Cuál es tu mundo?

—Estoy descubriéndolo. Me considero todóloga: sé de todo un poco, lo que no sé me lo invento y lo que no me invento me lo sueño. Doy para todo. Simplemente fluyo y que papá Dios sea quien decida dónde voy a terminar.

—¿Cómo se lleva tu hijo con esta madre tiktoker con una energía maravillosa?

—Cartier es totalmente diferente a mí. Tiene 11 años y no le gustan los gritos. Me dice: “¿Por qué tú tienes que gritar? ¿Por qué tienes que estar feliz todo el tiempo?”. “¡Mi amor! ¡Porque de eso se trata la vida!”.

—¿Qué opina de que seas una estrella internacional del mundo de las redes sociales? ¿Pide hacer Tik Tok contigo?

—Feliz. Es mi fan, va a la escuela y le dice a la maestras y a los niños: “Sigan a mi mamá en Tik Tok”, pero no le gusta. Eso me da un dolor en mi corazón… O sea, cada vez que sale en un video, el video gusta muchísimo, pero a él no le gustan las cámaras. Y yo se lo pido: “Vamos a grabar”. Y me dice: “Es que yo no soy tú”. Y lo entiendo y lo respeto.

—¿Qué pasa en la calle cuando vas a un supermercado o cuando llevás a Cartier al colegio? Te deben pedir cientos de videos.

—Me piden muchos videos. Me piden fotografías. Pero algo que me llama mucho la atención es que las personas se detienen conmigo a contarme toda su vida y a decirme y a explicarme cómo yo he influido a sus cambios o cómo yo les he cambiado la vida. Eso me llena mucho.

—Qué importante saber que uno ayudo a una persona ya es un montón.

—Eso me hace sentir muy feliz. Yo quedo en shock.

—¿Qué le decís hoy a todos esos que te decían “la loca” cuando comenzaste?

—Los bendigo mucho porque son mis fans. No tengo rencor en mi corazón. Las personas siempre van a destilar un veneno y la mayoría de esas personas que destilan veneno nunca han construido ni un castillo de arena en la playa. Las palabras se toman de quien las dice.

—En algún momento de tu vida no tenías los medios para darle de comer a tu hijo y hoy sos requerida para trabajar por todos lados. ¿Cómo es tu vínculo con el dinero? Imagino que habrá cambiado mucho.

—Bastante. Ha sido maravilloso, no me puedo quejar, pero se trabaja. Porque se ve espectacular en las redes sociales, pero lo que sucede detrás de cámara… No se duerme, el cerebro se me funde de vez en cuando, a veces no tengo ánimos de conectarme y tengo que hacerlo. Es una responsabilidad.

—Vuelve a aparecer el no tener ganas de levantarse, de maquillarse…

—Me pasa muy a menudo. A veces me levanto que no quiero saber de nadie… Así normal, o sea, bipolar. Pero tengo el don de cambiarlo. Cuando me conecto me cambia todo. Esto es algo que va de ambas partes: los seguidores conectan conmigo, pero sus comentarios, sus mensajes, me llenan, y me hacen cambiar por completo mi estado de ánimo. Es una ayuda mutua.

—¿Cómo anda el amor? ¿Estás noviando? Imagino que deben llegar un montón de proposiciones a tus redes.

—Sí, muchas, pero estoy sumamente soltera y feliz. Porque una cosa es estar soltera y amargada. Soltera y feliz. Sumamente enfocada en mis proyectos. Me gusta estar soltera porque cuando me enamoro me desenfoco. Soy muy enamoradiza, me enamoro en media hora. En media hora te amo.

—O sea que los argentinos pueden mantener su esperanza de conquistar a Chiky.

—¡Claro que sí! Las puertas están abiertas, manden sus aplicaciones.

—Este éxito que estás teniendo te ha llevado a tener grandes momentos con tus propios ídolos. Compartiste escenario con Thalía. ¿Alguna vez lo hubieras imaginado?

—Jamás. Ese fue un sueño del cual todavía estoy en shock. Todo lo que me ha sucedido ha sido una bendición de Dios muy grande. Thalía ha sido un ángel. Mi amiga, la amo.

—¿A quién soñás conocer que todavía no hayas conocido?

—He conocido a tantas personas… ¡Sofía Vergara! Muero por conocerla.

—Tenés un vínculo muy importante con Dios. ¿Le agradecés por todo lo que estás viviendo?

—Todos los días. Siempre le digo: “Dios mío, ¿por qué tú me das tanto, si yo no merezco nada?”. Nosotros no merecemos nada, la Humanidad es malagradecida por ley. ¿Por qué me bendice tanto? Él tendrá sus razones. Con Él todo, y sin Él absolutamente nada. En la vida siempre hay que tener algo más fuerte que tú y debemos reconectarnos con eso. Soy muy creyente. No soy de ir a la iglesia, pero tengo una relación con Él al igual que tener una relación con una amiga o con un novio. Me conecto con papá Dios y pido, y Él me da y estoy feliz.

—¿Hoy hay algo que sientas que no podés?

—No, yo siento que lo puedo todo. Si pude salir de una depresión donde planeaba mi muerte y me le escapé a la muerte. Nosotros tenemos el poder de lograr todo lo que nos proponemos, siempre y cuando lo creas, y sin esperar que nadie crea en ti. Cuando inicié en las redes sociales nadie creía en mí y decían “la loca”. Y mira dónde estoy. Ahora entiendo que esa situación por la que yo pasé era necesaria para convertirme en la mujer que hoy soy.