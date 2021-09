Fotógrafos del #11Sep revelaron el horror detrás de escena de imágenes icónicas

Posteado en: USA

Los fotógrafos que tomaron algunas de las imágenes más inolvidables el 11 de septiembre de 2001 y los días posteriores recuerdan las historias detrás de las imágenes.

Por New York Post

Aristide Economopoulos

“Tomé demasiado sake la noche anterior. Vivía en Jersey City y se suponía que no debía comenzar mi día hasta las 3 pm para fotografiar a un diseñador web local de 13 años, pero mi mamá llamó a las 8:22 am para contarme lo que había sucedido. Tomé un ferry hacia el bajo Manhattan. Entonces tenía 30 años y solo me había mudado a Nueva York menos de un año antes; ni siquiera había estado en el bajo Manhattan. Ese día vimos lo mejor de la humanidad pero también lo peor de la humanidad. Estaba en Broadway, mirando al oeste hacia las torres envueltas. Las personas en la foto están conmocionadas y asombradas, tratando de comprender lo que sucedió. El reloj del tipo marca las 9:45, unos 15 minutos antes de la caída de la primera torre. Se lleva la mano a la boca, muy sorprendido. Nadie esperaba que las torres cayeran. No se dan cuenta de que todavía están en juego en la historia, que en unos minutos esta nube de polvo también los va a engullir “.

Patrick Andrade

“Vivía en Brooklyn y mi primer instinto fue tomar mi cámara e irme. Estaba cruzando el puente de Brooklyn y era el único que iba a Manhattan; todos los demás estaban saliendo. Me sorprendió la cantidad de personas que intentaban salir de la ciudad. La Torre Sur se derrumbó y algunas personas no se dieron cuenta de lo que había sucedido detrás de ellos. La mujer en primer plano, fue solo horror en su reacción. Eso es lo que estaba buscando retratar. Había otras personas llorando con la cabeza enterrada, pero ella estaba más abiertamente emocionada. Lloré por la noche las primeras noches [después del 11 de septiembre]. Se podía oler la muerte en el aire “.

Robert Mecea

“Estaba en Ground Zero, horas después de los ataques. Un policía de la ESU nos gritó a mí y a otro fotógrafo: ‘¡Eh, tú! ¡Medios de comunicación! Si vas a estar aquí, ¡tienes que trabajar! Puedes tomar todas las fotos que quieras, pero tienes que trabajar ‘. Así que empezamos a trabajar, descargando sierras, hachas y ese tipo de cosas de un camión de bomberos. De repente, alguien gritó: “¡Traiga la canasta de Stokes!” Lo agarré y me dirigí hacia la pasarela superior. Hicimos una cadena humana y estábamos retirando los escombros mientras los bomberos sacaban a uno de sus muchachos. Me dije a mí mismo: ‘Estoy tomando la foto de este tipo si es lo último que hago’. Más tarde supe que se llamaba Armando Reno y que era el conductor de su camión. Mientras lo sacaban, gritó increíblemente fuerte. Una semana después fui a la casa de Armando en Whitestone y le tomé un retrato con su esposa e hija. Resulta, había estado fuera del WTC conectando la manguera a la plataforma cuando cayó la torre. Por eso sobrevivió. Todos sus muchachos murieron en el edificio. No he visto a Armando desde ese día en su casa ”.

Stan Honda

(Honda tomó la foto ahora famosa que se conoció como “Dust Lady”, pero, como señaló, esa dama tenía un nombre: Marcy Borders).

“Después de que se derrumbó la primera torre, había tanto humo y polvo en el aire que parecía de noche. Estaba cerca de un edificio de oficinas y un oficial de policía estaba llevando a la gente al vestíbulo para salir de la nube de polvo. Estuve en el vestíbulo alrededor de un minuto y entró una mujer completamente cubierta de polvo. Se detuvo un segundo junto a algunos ascensores y yo tomé un cuadro. No hubo tiempo para ninguna interacción, aunque en la foto ella está mirando directamente a la cámara. No pensé que volvería a ver a la mujer después de eso. Pero en 2002, la familia de Marcy se puso en contacto con la [agencia fotográfica] para identificar a la mujer de la foto. Un periodista y yo conocimos a Marcy en su apartamento de Bayonne, Nueva Jersey, para escuchar su historia y fotografiarla. Es asombroso, [cuando ves] la foto, que Marcy sobrevivió al ataque y al colapso de las torres. La foto humaniza la historia “.

Matthew McDermott

“Pedí prestada la motocicleta de un amigo para recorrer el bajo Manhattan. Estaba parado detrás de Matthew Long del FDNY en el humo, y el viento cambió de repente y el sol entró a cántaros. Él estaba de pie muy erguido, confiado, con esta pose, como, ‘Aquí vamos, manos a la obra’. Estás mirando este montículo de destrucción indescriptible, del tamaño que tiene. Y tiene una pica, está entrando, tratando de hacer algo. Días así aprendes mucho sobre ti mismo. Fue un día que hice lo que se suponía que debía hacer. Si no estuviera allí, lo más probable es que me hubiera alistado. Probablemente tenía alrededor de 500 correos electrónicos de hombres jóvenes de todo el país que se alistaron porque vieron mis fotos. Eso me mantuvo en la fotografía “.

Tamara Beckwith

“Recibí una llamada temprana del editor de fotos de The Post, quien pensó que una avioneta se había estrellado contra el WTC. Vivía cerca del paseo marítimo de Williamsburg, que en ese momento era un terreno baldío. Salí corriendo del auto y justo cuando miré hacia arriba, vi una explosión. No lo podía creer, sucedió tan rápido. Era el cielo azul más hermoso: veleros en el río, algo tan discordante de ver. Bajó más gente y alguien finalmente dijo: ‘Un avión entró en el Pentágono’. Todos estábamos horrorizados. La cabeza de todos se volvió hacia el Empire State Building, como si fuera el próximo “.

Shannon Stapleton

“La idea de que nos atacaran era lo más alejado de mi mente. Pensé que era un avión de hélice [al principio]. Esta imagen estaba en la base de la Torre Norte. De hecho, han conservado esas escaleras en el Museo [9/11]. Entre todo ese caos de escombros y destrucción, todavía se pueden ver rayos de luz que atraviesan las nubes y el humo. Realmente se sintió surrealista. Salí 15 minutos antes de que se derrumbara la torre. Para mí, [la imagen] resume la variedad de personas afectadas por la tragedia. No todos eran rescatistas, bomberos y policías. Estos eran neoyorquinos. Personas que iban a la ciudad y iban a trabajar a las Torres todos los días ”.

