Murió en un extraño accidente Mick Brigden, el director de giras de The Rolling Stones

El director de gira de los Rolling Stones, Mick Brigden, murió a los 73 años tras un accidente cavando una tumba para el perro de la familia.

Por infobae.com

Según reveló su esposa Julia, mientras Brigden estaba cavando, algo sucedió y el agujero se derrumbó sobre él. Aseguró que se trató de un extraño accidente y que murió inmediatamente.

Julia, además, contó que un vecino vio todo el episodio y rápidamente llamó al 911. Los paramédicos llegaron, pero ya era demasiado tarde. No pudieron salvar a Mick.

El extraño episodio ocurrió el pasado 5 de septiembre, pero la familia lo difundió recién este fin de semana. Así lo confirmó en su página web el guitarrista Joe Satriani, que también solía trabajar con Bridgen: “Con tremenda tristeza confirmamos el fallecimiento del artista manager y ex protegido de Bill Graham, Mick Bridgen, el 5 de septiembre”.

..it's been a crazy & wonderful 33 years of rock 'n' roll. I've never worked so hard, played so hard, laughed and cried so hard, made so much music & had so many worldwide adventures, & all with Mick by my side.. RIP Mick Brigden. Read the full essay at https://t.co/fXyB1x0YkM pic.twitter.com/chfcstnXtJ

— Joe Satriani (@chickenfootjoe) September 7, 2021