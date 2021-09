José Gato Briceño: Pa’lante y pa’trás ¿y la sensatez?

Posteado en: Opinión

Esto no se compone, nada tiene rumbo hacia mejorar, no se ve dirección de progreso, cada minuto en mi país suceden cosas que nos demuestran tanta descomposición, mucho desacierto junto sin pausa, tanto que sofoca e irrita al más esperanzado, al que apuesta todo a pesar de la dirigencia negociadora y conchupante. Es muy pesado polemizar con quien no discierne, no cohesiona, no hila sus ideas con acciones pues se percibe que la interlocución no es posible, es esquizofrénica, hablar con sordos o enajenados que con sus torpes y antiéticos pasos dicen y desdicen, o sea el eterno p’atrás y p’alante que nos ha hecho tanto daño.

Así vamos transitando estas más de 2 décadas en las que los triunfos logrados sobre el castrochavismo se diluyen en ese maremágnum de inventos para ganar tiempo, demorar avances, además de las ambiciones personales de algunos presuntos oponentes al régimen lo que finalmente concluye en desmontar lo ganado democráticamente. Pasos importantes con retrocesos imperdonables a mi modo de ver. La confesión de partes, es relevo de pruebas, este consabido principio jurídico es perfectamente aplicable a lo expresado por Gerardo Blyde, jefe de la delegación negociadora de los factores de la oposición en México, el pasado lunes. Blyde afirmó categóricamente que en Venezuela no hay democracia, lo que confirma la gran evidencia de que no hay ninguna garantía en la farsa electoral del 21 de noviembre próximo, y que por cierto, no sé si será coincidencia pero después del pronunciamiento del G4 por Henry Ramos Allup anunciando que participarán en la farsa del 21 N, salió un video en las redes sociales de Juan Guaidó, reiterando que no había garantías para participar en ningún proceso electoral.

Juan Guaidó por su parte es militante del partido Voluntad Popular, miembro del G4 y Gerardo Blyde fue designado por Juan Guaidó coincidiendo ambos en que no hay democracia ni garantías electorales.Y obviamente no están descubriendo la pólvora al decir que no tenemos democracia, pero es el discurso antes de emitir los primeros resultados de una mesa de acuerdos lo que lo convierte en la gran discordancia y como cualquier venezolano me pregunto: ¿cómo es la vaina?, si no hay democracia ni garantías electorales ¿los partidos de los que ellos son miembros van a participar en el matadero del 21 de noviembre? Seguramente no soy el único de millones de venezolanos que desea que nos aclaren ese disparate.

Para muestra, un botón, la violación del estado de derecho cuando horas antes del cierre de las inscripciones de los candidatos, nuevos atropellos totalmente descarados se evidenciaron cuando vimos por arte de magia, en fracciones de minutos a los narcobandoleros del régimen dándole unas dosis de patria a sus camaradas del partido Comunista de Venezuela al inhabilitar a su candidato a la alcaldía de Caracas, Eduardo Samán, igual suerte tuvo Leocenis García candidato a esa misma alcaldía. ¿Es muy difícil determinar que por detrás de eso está la mano de la dictadura que no pierde ni un espacio de interés?

No mejora el enfermo, allí dentro del poder electoral todo empeora, la conducta de los tres rectores principales del Consejo Nacional Electoral es idénticamente mafiosa a la de la directiva anterior, son militantes y activistas del PSUV quienes no disimulan sus actuaciones irregulares y sin embargo hay “ingenuos” que apoyan la participación y quieren votar para no elegir además dando a Maduro visos de demócrata ante la comunidad internacional.

Los antivalores han llegado a tal magnitud de pervertir y trastocar algunos sectores que se hacen llamar de “oposición” por asumir una conducta bribona clarísima de detectar y desenmascarar; díganme ustedes lectores si no es el mejor ejemplo de pérdida consciente de la conducta sensata, racional, moral, ver a algunos candidatos y voceros “opositores” que asisten al canal de televisión Globovision, los que no conformes con participar en el bodrio electoral, se presentan supongo que con el mismo argumento de “aprovechar cualquier espacio” para explicar su ambición indecente en el canal que ya sabemos representa uno de los símbolos, quizás más grandes de corrupción, perversión al servicio de la narcotiranía, encabezado por su presidente Raúl Gorrin, quien además está solicitado por la justicia norteamericana y con recompensa ofrecida a quien lo ubique.

¿En qué cabeza cabe que ir a ese canal a hacer campaña les hace más importantes? Vergüenza debería darles ya que los identifica cada vez más con la dictadura y asoma los próximos pasos que les falta por dar para estar en el patético elenco de la oposición hecha a la medida. La cordura se les escapó, se desbocan por patear la ética política y ya sin eso ¿Que viene después? Seguir entregando la patria, no hay otra.

Recordemos el caso del ex Tesorero General de la Nación Alejandro Andrade quién confesó ante la justicia americana que Raúl Gorrin le pagó en sobornos más de 1500 millones de dólares y hoy Andrade paga una condena de 10 años de prisión. ¿Puede ser un ejemplo de dignidad y de valores como la honestidad y nacionalismo, ver como candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados, dirigentes políticos, vayan sin ninguna vergüenza y disimulo a un canal que representa una de los más dantescos casos de corrupción en 22 años de narcotiranía? ¿No es pobreza humana ser parte de la lavandería corrupta con tal de llenarse el ego sin ningún tipo de ética? Dan pena ajena, después se molestan porque los cataloguen como alacrancitos.

Desde la cárcel del exilio concluyo que por estos desatinados personajes le encuentro sentido a todo el desmerecimiento que ha sufrido la política y por ende los políticos, muy a mi pesar pues considero que caemos todos en un mismo saco. La lucha se acentúa en denunciar y enfrentar sin pausa a todo lo que huela a comunismo y enfocado en sembrar y rescatar el verdadero alcance y valor de la política que sin duda debemos limpiar.

Cómo noticia de los últimos días muy importante para contribuir al desmantelamiento de la Organización Criminal Internacional que nos oprime, celebro la captura del fugitivo colaborador del régimen chavista, Hugo “El Pollo” Carvajal en un exitoso operativo conjunto de EEUU y España. Pronto sumaremos información clave para sustanciar aún más el ya grueso expediente de esta mafia nefasta que destruye el país más rico de América.

Mi compromiso imparable de mantener a toda costa, sin distracciones, mi orientación democrática con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba

Twitter: @josegbricenot Instagram: @josegbricenot2 Facebook: @josegbricenot2 gatobriceno.blogspot.com

Fuente: http://gatobriceno.blogspot.com/2021/09/palante-y-patras-y-la-sensatez.html