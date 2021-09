Dos astronautas de la Estación Espacial Internacional completan con éxito una caminata fuera de la plataforma orbital (VIDEOS)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Los tripulantes de la Estación Espacial Internacional estuvieron fuera de la plataforma orbital durante casi siete horas.

Por rt.com

Los astronautas Akihiko Hoshide, de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, y Thomas Pesquet, de la Agencia Espacial Europea, completaron con éxito este domingo una caminata espacial que tenía como fin preparar a la Estación Espacial Internacional para recibir energía adicional en forma de nuevos paneles solares.

.@Aki_Hoshide & @Thom_Astro have set their spacesuits to battery power, officially marking the start of today's spacewalk at 8:15am ET. Next, they'll open the hatch cover and egress from the @Space_Station. The spacewalk is scheduled to last approximately six-and-a-half hours. pic.twitter.com/gfLDizn80L — NASA (@NASA) September 12, 2021

Durante la caminata espacial, que se prolongó 6 horas y 54 minutos —desde las 12:15 (GMT) hasta a las 19:09 (GMT)—, los astronautas quemaron entre 1.500 y 3.000 calorías cada uno, según la NASA.

?? Astronauts @Aki_Hoshide and @Thom_Astro are back in the airlock, having concluded the 12th spacewalk of the year at 3:09pm ET (19:09 UT). The duo burned somewhere between 1,500 and 3,000 calories during their 6-hour and 54-minute excursion today. ????? pic.twitter.com/kqhbemzBwV — NASA (@NASA) September 12, 2021

Hoshide y Pesquet ensamblaron y fijaron con éxito un soporte para preparar la futura instalación del tercer panel solar del laboratorio en órbita, señaló la NASA en un comunicado. La tripulación también sustituyó un dispositivo que mide el potencial de carga eléctrica de las matrices y las superficies asociadas en su proximidad.

Here's how you twist wire ties with bulky spacesuit gloves. Now you know for when you find yourself on a spacewalk. ? pic.twitter.com/rOy1CSGNpV — NASA (@NASA) September 12, 2021

Este ha sido el cuarto paseo espacial para Hoshide (que acumula un total de 28 horas y 17 minutos fuera de la estación) y el sexto para Pesquet (que suma 39 horas y 54 minutos).