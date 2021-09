En busca de “oxígeno”, Boris Johnson remodela su gobierno

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras semanas de intensos rumores, el primer ministro británico, Boris Johnson, decidió remodelar su gobierno el miércoles para formar un “equipo unido” que enfrente los retos pendientes después de año y medio de pandemia y en plena caída de popularidad.

Después de 18 meses de una crisis sanitaria muy dolorosa para el Reino Unido, y tras una salida de Afganistán bastante criticada, en un momento en que el Brexit dificulta la llegada de productos a los supermercados del país, el jefe del gobierno conservador necesita un balón de oxígeno.

El ministro de Educación, Gavin Williamson, fue el primero en confirmar en Twitter su marcha, ampliamente esperada debido a su gestión de los cierres de las escuelas durante la pandemia y el posterior fiasco de los exámenes. Poco después le siguió el ministro de Justicia, Robert Buckland.

It has been a privilege to serve as Education Secretary since 2019. Despite the challenges of the global pandemic, I’m particularly proud of the transformational reforms I’ve led in Post 16 education: in further education colleges, our Skills agenda, apprenticeships and more.

Sus sustitutos y otros cambios se anunciarán a cuentagotas a medida que avance la tarde.

También la ministra del Interior, Priti Patel, parece estar en la cuerda floja por su fracaso en la reducción de las llegadas de inmigrantes irregulares a través del Canal de la Mancha, al igual que el jefe de la diplomacia, Dominic Raab, que probablemente pague por la caótica evacuación de Kabul tras la vuelta al poder de los talibanes en agosto.

It has been an honour to serve in Government for the last 7 years, and as the Lord Chancellor for the last 2.

I am deeply proud of everything I have achieved. On to the next adventure

— Robert Buckland (@RobertBuckland) September 15, 2021