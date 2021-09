Gustavo Coronel: Alex Saab, la más reciente bofetada a la dignidad y moral de la nación venezolana

Posteado en: Opinión

La extradición de Alex Saab fue decidida por los tribunales de Cabo Verde después de un largo proceso de meses en el cual su defensa utilizó desesperados argumentos legales, diplomáticos, ideológicos, propagandísticos y seudo-humanitarios. El costo de esta defensa, la cual apenas ha comenzado, se estima en no menos de U.S. $50 millones, casi enteramente aportados por el gobierno de Nicolás Maduro. El abogado defensor mayor, Sebastián Garzón, es notorio por sus elevados honorarios. El órgano central de información favorable a Saab se encuentra en https://alexsaab.news/?gclid=Cj0KCQjwkIGKBhCxARIsAINMioIse5KlBGOHjFKMkEndscq4JxWz_p3CWWSDRPf58EpMUfa7JUKGcFkaAsYIEALw_wcB.

En este sitio pueden leerse las más variadas noticias y elogios sobre Alex Saab. La más reciente se refiere a la decisión del régimen de Maduro de “incorporar” a Saab a la mesa de diálogo que se realiza en México con miembros de la oposición venezolana. Este anuncio hecho el martes 14 de septiembre por Jorge Rodríguez es la nueva bofetada que el régimen de Nicolás Maduro le asesta a la dignidad y moral de la nación venezolana y una que deberá ser respondida de inmediato por la contraparte opositora, a menos que ya se haya perdido toda capacidad de indignación frente a la podredumbre chavista.

Para asestar la bofetada mencionada el régimen preparó el terreno junto con sus aliados rusos. Este país amenazaba con un efecto negativo sobre el diálogo si prosperaba la extradición de Saab. Los documentos que aparecen en la publicación de propaganda favorable a Saab arriba mencionada incluyen un elogio titulado: “LOS VALORES FAMILIARES DE ALEX SAAB”, no apto para diabéticos, en el cual se habla del gran altruismo de Saab, de cómo su familia se ocupa de la suerte de sus empleados, de la gente de la comunidad, etc. Por ello, dice el documento: “Saab se ha ganado el amor y el respeto de todos quienes lo rodean, familia, vecinos y amigos”.

El dinero de Maduro ha hecho posible la formación de un grupo internacional que defiende a Alex Saab, describiéndolo como una especie de Robín Hood tropical. Según ellos, Saab es un diplomático venezolano destacado en la Unión Africana, no un vulgar aventurero colombiano. Según sus amigos Saab se encontraba en una misión humanitaria para llevar medicinas y alimentos a los pobres venezolanos y no, como es en realidad, en tareas propias de su actividad delincuencial. En junio 2020, dicen sus amigos, fue retenido ilegalmente por las autoridades de cabo Verde, las cuales han decidido su extradición a USA. Durante su prisión en Cabo Verde, agregan, con vocación de autores de telenovelas, Saab “padece de cáncer, diabetes, hipertensión, etc., fue torturado y mantenido en aislamiento total”.

Lo que es un claro caso de captura de un malhechor y lavandero de dinero, según la acusación de documentos de las autoridades internacionales que condujeron a su captura, ha sido convertido por sus defensores – algunos por obsesión ideológica, otros crematísticamente motivados – en un atentado contra los derechos humanos. En carta enviada a Joseph Biden, presidente de los estados Unidos un grupo de intelectuales, abogados, activistas sociales internacionales, se le pide la inmediata libertad de Saab. La carta dice, entre otras cosas lo siguiente:

“To: United States President Joseph Biden

To: Republic of Cabo Verde Prime Minister Ulisses Correia e Silva

To: Republic of Cabo Verde President Jorge Carlos Fonseca

Exigimos la libertad inmediata del diplomático Alex Saab, quien está preso y aislado en Cabo Verde, en crisis con peligro de muerte. Se le ha negado tratamiento médico. Fue secuestrado, puesto en prisión y torturado por órdenes del gobierno de Donald Trump.

¿Quiénes firman este vergonzoso documento? Entre otros: un obispo angolés residenciado en Boston llamado Filipe Cupertino Teixeira, Alfred de Zayas, Steve Ellner, Noah Chomsky, el abogado de inmigración radicado en Washington DC, José Pertierra, Mario Silva (la Hojilla) y otras 100 personas afectas al régimen de Maduro. Hemos tratado infructuosamente de contactar a algunos de estos firmantes para que nos expliquen por qué defienden a un criminal con tanto empeño. Parece indudable que algunos miembros de este grupo están motivados por razones ideológicas extremas y ven los regímenes dictatoriales de izquierda con admiración, perdonándoles todo desafuero, otros están motivados por el dinero que seguramente les está llegando por su apoyo.

LA ACUSACIÓN INTERNACIONAL CONTRA SAAB

El documento, ver : Two Colombian Businessmen Charged With Money Laundering in Connection With Venezuela Bribery Scheme | OPA | Department of Justice , emanado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, detalla los cargos contra Alex Saab y su compinche principal, Álvaro Pulido Vargas, ambos colombianos. Están acusados de lavado de dinero por la cantidad de más de U.S. $350 millones. Mucho de ese dinero fue obtenido por ellos mediante sobornos a funcionarios venezolanos para operar un contrato de construcción de viviendas en Venezuela. El mecanismo de operación consistía en elaborar documentos de importación de equipos y materiales que nunca se importaban y sobornando a los funcionarios para que aprobasen el fraude.

Ver también el recuento publicado en El nacional, https://www.elnacional.com/venezuela/la-extradicion-de-alex-saab-lo-que-viene-analisis-de-insight-crime/ .

Esta no es la única acusación contra Saab, quien también llevó a cabo un negocio fraudulento importando alimentos en cajas, a precios inflados, para ser distribuidas en Venezuela. Ver: https://www.nytimes.com/es/2018/10/15/espanol/opinion/opinon-corrupcion-venezuela-clap.html. Esta información describe la operación de la siguiente manera: “El programa en el que el gobierno gastó cerca de 5000 millones de dólares entre 2016 y 2017, ha sido para unos cuantos el origen de sus crecientes fortunas. Detrás de las importaciones masivas para los CLAP desde México, Panamá, Colombia y, más recientemente, Turquía, están empresarios cercanos al poder que hacen las veces de intermediarios. Álex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, un dúo de empresarios colombianos contratistas del chavismo desde al menos 2011, por ejemplo, están entre los grandes ganadores de este negocio, gracias a una enrevesada trama de empresas offshore que recorre el mundo. Luisa Ortega Díaz, la fiscala general de Venezuela, destituida y en el exilio desde el año pasado, acusó a los dos empresarios de ser los operadores de una empresa llamada Group Grand Limited, registrada en Hong Kong y con filial en México, que según la fiscala pertenecería al propio presidente venezolano”.

Esta es la historia del delincuente que es hoy defendido por personalidades como Noah Chomsky y otros compañeros de ruta, rehenes de su fanatismo ideológico. Otro defensor, Alfred De Zayas, ha llegado a decir que las sanciones de los Estados Unidos contra el régimen venezolano han causado “más de 100.000” muertes, una grosera distorsión de la realidad.

LA GRAN BOFETADA DE MADURO AL PUEBLO VENEZOLANO

La “decisión” absurda e incumplible de incorporar a Alex Saab a la delegación que lleva a cabo el diálogo con la oposición en México representa una bofetada gigantesca a la dignidad y decoro del pueblo venezolano y no debe quedar como una payasada más. Al tratar de colocar a este delincuente en la mesa, como refuerzo a los delincuentes que ya ha instalado allí, Maduro le está diciendo a la oposición que los considera sus iguales, de ínfimo nivel moral. Esta grotesca acción del dictador analfabeta no debe ser tolerada, so pena de chapotear en el mismo pantano de indignidad y podredumbre moral en la cual se mueve el régimen. Esta acción gansteril de Maduro es una prueba más de que el tal diálogo no es más que una manera de burlarse del pueblo venezolano.

Se impone la rebelión popular contra esta gentuza del chavismo/madurismo.