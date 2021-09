¡Fuera de control! Multitud de migrantes que espera debajo del puente fronterizo de Texas se duplicó (FOTOS)

La cantidad de migrantes que esperan bajo un puente en Texas para ser detenidos por la Patrulla Fronteriza se ha duplicado de la noche a la mañana y ahora supera las 8.000 personas, según un informe del jueves.

Imágenes de drones filmadas por Fox News muestran el mar de migrantes, la mayoría de Haití, bajo el Puente Internacional en Del Rio, Texas, y las fuentes le dicen a la cadena que la situación está “fuera de control” y que los agentes de la Patrulla Fronteriza están abrumados.

El miércoles había unos 4.000 migrantes en el puente, pero el número se disparó durante la noche a unos 8.200.

Un oficial de la ley le dijo a Fox News que la mayoría de la multitud está compuesta principalmente por haitianos y que están llegando más a cada momento.

Las impresionantes imágenes se producen un día después de que Fox News informara que hubo más de 200.000 encuentros con inmigrantes ilegales en la frontera sur en agosto, lo que marca el segundo mes consecutivo en el que las cifras superan esa cantidad.

Los 208,887 encuentros en agosto son una caída de los más de 212,000 encuentros de julio, pero aún asciende a un aumento del 317 por ciento con respecto a agosto de 2020, cuando hubo 50,014 detenciones y un aumento del 233 por ciento desde agosto de 2019, que registró 62,707 detenciones.

Los republicanos han culpado a la Casa Blanca de crear la crisis en la frontera por la decisión del presidente Biden de comenzar a hacer retroceder o hundir muchas de las políticas de inmigración del expresidente Donald Trump.

”Esto es culpa de Joe Biden. Esto es culpa de Kamala Harris. Esto es … bárbaro ”, escribió el senador Ted Cruz (republicano por Texas) en Twitter, enlazando a un video de la masa de migrantes.

Senador Lindsey Graham culpó a Biden por su manejo de la frontera y de la retirada de Estados Unidos de Afganistán, lo que llevó a un caótico esfuerzo de evacuación del país para sacar a los ciudadanos estadounidenses y los aliados afganos.

“Con todo el caos en el mundo creado por la irresponsable política exterior de Biden, sería fácil pasar por alto los problemas en nuestra rota frontera sur. No me he olvidado de las fallidas políticas fronterizas implementadas por el presidente Biden ”, escribió Graham (R-SC) en Twitter.

También dijo que teme que las laxas condiciones de seguridad en la frontera puedan provocar problemas.

“¿Qué tan fácil sería para un terrorista cruzar esta frontera rota? Necesitamos asegurar nuestra frontera ahora. Es hora de que el presidente Biden ponga orden en el caos en la frontera ”, dijo Graham en una segunda publicación el jueves.

Si bien la administración Biden se ha apartado de las políticas de Trump, se ha centrado en las “causas fundamentales” de la inmigración de México y los países centroamericanos, citando pobreza, violencia, corrupción y desastres naturales.

