Inundaciones y cientos de hogares sin electricidad: Los estragos de la tormenta tropical Nicholas en EEUU (VIDEOS)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La tormenta tropical Nicholas ha dejado inundaciones y cientos de miles de hogares y negocios de Texas y Luisiana (EE.UU.) sin electricidad a medida que se mueve por la costa del golfo del país norteamericano, informa Reuters.

Por RT

El fenómeno natural tocó tierra este martes en Texas como huracán de categoría 1, con vientos de 121 kilómetros por hora. Ahora se está desplazando hacia el estado de Misisipi y la península de Florida con vientos máximos sostenidos de 56 kilómetros por hora.

Heavy rain bands, storm surge and high tide contributing to flooding in Jamaica Beach, TX. While Nicholas is expected to continue weakening, the storm will remain a flood threat across much of the northern Gulf Coast. Video Credit: Heather Charron pic.twitter.com/25umAfnvbm

“Es vital que tengamos tantos recursos como sea posible para responder a las fuertes lluvias pronosticadas, a las potenciales inundaciones repentinas e inundaciones de ríos en el centro y sur de Louisiana. Insto a todos a estar preparados”, dijo el gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, en Twitter.

Rain is falling sideways, and covering the roads. Never drive through standing water! #rain #flood #tropicalstorm #Nicholas pic.twitter.com/z5dq7OQrcB

The winds have been blowing everything sideways in Galveston, TX.

Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró el estado de emergencia en un total de 17 condados y tres ciudades, y ha ordenado preparar los equipos de rescate en bote y helicópteros por si es necesario utilizarlos.

"Oh no. Oh no. Oh no no no no no." (Tik Tok anyone?)

We can't believe this driver made it through over a foot of water that was brought to the Florida peninsula thanks to #Nicholas #donttrythisathome pic.twitter.com/SEQNm4Ik54

— WeatherNation (@WeatherNation) September 16, 2021