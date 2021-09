Investigan en Florida la misteriosa desaparición de una joven youtuber: Su novio es el principal sospechoso

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La Policía de North Port, en Florida, declaró este miércoles “persona de interés” al novio de Gabrielle Petito, una joven de 22 años desaparecida desde fines del pasado mes mientras la pareja realizaba un viaje a través de EEUU en una furgoneta.

De acuerdo a las autoridades, el pasado 1 de septiembre el novio, Brian Laundrie, regresó a la casa junto a su familia en esta localidad del sur de Tampa (costa oeste de Florida), sin compañía de la joven y a bordo de la camioneta, y se ha negado a cooperar con la Policía.

Los padres de Gabby Petito reportaron el pasado sábado la desaparición de su hija tras más de diez días de no tener noticias de la joven, cuyo último paradero conocido fue en el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming.

“Hasta ahora, Brian no se ha puesto a disposición para ser entrevistado por los investigadores ni ha proporcionado detalles útiles”, declaró la Policía de North Port, a cargo de la investigación.

La pareja emprendió un viaje en furgoneta por parques nacionales de EE.UU., trayecto que documentaban en YouTube y redes sociales, hasta que las publicaciones se detuvieron el 20 de agosto.

Petito y Laundrie vivían juntos en una casa que compartían con los padres de él, ubicada en North Port, donde la Policía halló el fin de semana el vehículo y que ha sido revisado en busca de evidencia por agentes del FBI.

Son parte también de las pesquisas las autoridades del Condado Suffolk, en el estado de Nueva York, de donde era originaria la joven.

“Están buscando frenéticamente respuestas e información sobre la desaparición de su hija mientras Brian se sienta en la comodidad de su hogar”, manifestó el abogado de los padres de Petito, Richard Stafford, según recoge la cadena NBC News.

“No sabemos lo que sabe Brian, esa es la cuestión de fondo. Esperamos poder hablar con él. Necesita hablar con nosotros”, dijo este miércoles en una rueda de prensa el portavoz de la Policía de North Port, Josh Taylor.

Por su parte, el abogado de Laundrie, Steven Bertolino, señaló a nombre de la familia del joven que esperaban que la búsqueda de Petito sea exitosa y que pueda volver a reunirse con sus padres. EFE News

Mr. Steven Bertolino, esq. the @NorthPortPolice needs your help in finding Gabby Petito. Please call us to arrange a conversation with Brian Laundrie. Two people left on a trip and one person returned! #wheresgabby #FindGabby #fbitampa #gabbypetito https://t.co/4OaCk5eCjU

— Chief Todd Garrison (@NPPDPoliceChief) September 15, 2021