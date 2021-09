La espectacular vista de los turistas desde la cápsula Dragon de SpaceX (Video)

SpaceX compartió este jueves las primeras imágenes de la cápsula que llevó el espacio a cuatro civiles, en una misión que allanó el camino espacial para aquellos que no son astronautas profesionales.

Por Infobae

Un breve video difundido en Twitter mostró la vista espectacular de los turistas espaciales desde el domo vidriado instalado en la cápsula Dragon, la nave a bordo de la cual orbitarán el planeta durante los próximos tres días.

El increíble viaje en gravedad cero, una primicia histórica, comenzó el miércoles, cuando el cohete Falcon9 despegó desde la mítica área de lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy en Florida, en medio de una bola de fuego que iluminó la noche.

Unos minutos más tarde, el primer y luego el segundo piso del cohete se separaron, dejando la cápsula Dragon y sus pasajeros solos en el cosmos.

“Pocos han estado allí antes y muchos seguirán. La puerta se está abriendo ahora, es bastante sorprendente”, dijo el multimillonario Jared Isaacman, el comandante de la misión, desde el interior de la cápsula después de llegar al espacio.

Deben viajar más lejos que la Estación Espacial Internacional (ISS), en una órbita objetivo de 575 km. Cada día darán la vuelta al mundo unas 15 veces.

Llamada Inspiration4, la misión representa un paso hacia la democratización del espacio, al demostrar que el cosmos no está reservado solo para tripulaciones de astronautas entrenadas a lo largo de los años.

La misión fue fletada por Jared Isaacman, de 38 años, director de una empresa de servicios financieros y experimentado piloto.

El precio que pagó a SpaceX no ha sido revelado, pero es de suponer que se trata de decenas de millones de dólares. Él es el comandante a bordo y ofreció las otras tres plazas a desconocidos.

It was an honor getting to speak with @DrSianProctor and the incredible #Inspiration4 crew. They’re inspiring us all with their courage, curiosity, and passion. I’m thinking of all the young people who’ll be looking up to this crew and dreaming big thanks to them. Ad astra! ?? pic.twitter.com/6uAyFI2Z5D

— Michelle Obama (@MichelleObama) September 16, 2021