¡Qué pecado! Arrebató brutalmente la cartera y la biblia a una anciana en plena calle de Queens (VIDEO)

Una mujer anciana de 77 años de edad fue robada por un hombre, quien le arrebató su cartera y su biblia en las calles de Queens.

Por Diario NY

El asalto quedó registrado en las imágenes de las cámaras de vigilancia, donde el sujeto golpeaba en la cara a la anciana de origen latino, para robarle sus pertenencias, entre ellas, una biblia que llevaba consigo.

Al parecer la víctima había salido de la iglesia y se dirigía a una tienda de 99 centavos. Justo en ese momento, el delincuente se le acercó para venderle algo supuestamente. Cuando la señora se negó, el sujeto le exigió que le entregara dinero. Y así comenzó el forcejeo.

Vecinos preocupados por la delincuencia

Este hecho ha levantado las preocupaciones entre los vecinos de la localidad.

Los vecinos se han quejado y se preocupan por la delincuencia que hay en la zona. Afirman que “esto está acabado aquí. Aquí hay mucha delincuencia”.

Así lo reveló Ángela, quien caminaba por la misma cera, donde ocurrió el hecho, el pasado domingo al mediodía.

La vecina detalló que ha visto a individuos pedir dinero en esta parte del vecindario, y que al no darles lo que quieren, se enojan.

“Claro que se enojan porque ellos quieren que den cuarto… Jalan a cualquiera y a cualquiera le pueden dar”, dice.

Este caso pasó cerca de la intersección de la calle 21-12 y la avenida 36 justo frente a complejo de vivienda pública, según indicó NYPD News.

?WANTED for ROBBERY: Do you know this guy? On 9/12/21 at approx 12:00 PM, in front of 21-12 36 Ave in Quees, the suspect approached a 77-year-old woman, punched her in the face, then forcibly removed her purse and bible. Any info? DM @NYPDTips, or call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/u52FR0lBJH

— NYPD NEWS (@NYPDnews) September 14, 2021