Texas se opone a la construcción de un depósito de residuos avalado por Washington

Las autoridades de Texas (EE.UU.) se han comprometido a luchar contra la decisión de un regulador federal de permitir el almacenamiento de miles de toneladas de residuos nucleares en los campos petrolíferos del estado.

Por RT

Este lunes, la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos emitió una licencia a la compañía Interim Storage Partners LLC que le permite construir y utilizar una instalación de almacenamiento de combustible nuclear gastado en la ciudad de Andrews, Texas. Es decir, la empresa podrá mantener hasta 5.000 toneladas métricas de combustible gastado y 231,3 toneladas métricas de desechos radioactivos durante 40 años. Asimismo, Interim Storage Partners anunció que en el futuro planea ampliar el depósito hasta una capacidad total de 40.000 toneladas métricas de combustible.

La iniciativa ha provocado una oposición fuerte por parte de las autoridades del estado sureño. “Texas no se convertirá en el vertedero de residuos nucleares de Estados Unidos”, escribió este martes en su cuenta de Twitter el gobernador del estado, Greg Abbott.

The Biden Admin. is trying to dump highly radioactive nuclear waste in west Texas oil fields.

I just signed a law to stop it.

Texas will not become America's nuclear waste dumping ground.https://t.co/tdZ2ALOaYT via @business

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 14, 2021