Aves migratorias murieron tras chocar contra ventanas en torres de Nueva York (Video)

Cientos de aves murieron en Nueva York tras estrellarse con las torres de vidrio cuando realizaban una travesía migratoria. La tormenta Nicholas y el clima a su alrededor serían culpables de semejante pérdida.

Por Noticias Caracol

A través de redes sociales se han difundido imágenes de los pájaros. Las cientos de aves murieron al chocar mayormente contra el World Trade Center, cuya fachada tiene vidrios que se asemejan a los espejos.

No es la primera vez que sucede. Aunque es común ver una que otra ave estrellarse contra esta estructura, la cantidad de esta temporada llamó la atención.

“Tuvimos una gran tormenta, cierto clima extraño y muchos pájaros, y esa es la combinación perfecta que puede derivar en colisiones de pájaros con ventanas”, dijo Kaitlyn Parkins, directora de conservación y ciencia de NYC Audubon, una ONG.

I did this for 65 minutes straight doing one loop around @4WTC and @3NYWTC — most of these before sunrise. Please can we turn off lights during migration??? pic.twitter.com/pCXoJkUXo0

— Melissa Breyer (@MelissaBreyer) September 14, 2021