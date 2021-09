Gobernador chavista de Lara y su indignante respuesta al clamor de los trabajadores del Zoológico de Barquisimeto

Desesperados por las pésimas condiciones laborales, entre las cuales se destacan los bajos salarios y la entrega irregular de las bolsas de comida, trabajadores del Parque Zoológico y Botánico Bararida, ubicado en Barquisimeto, salieron a la calle a protestar y a exigir soluciones. Los funcionarios también denunciaron el pésimo estado salud de los animales, que están en peligro de muerte.

Corresponsalía La Patilla

Leidy Ortiz, quien tiene 14 años de servicio y trabaja en el área de Manejo y Salud Animal del parque, informó que tienen cuatro años sin recibir uniformes, y los trabajadores van a laborar con los zapatos y camisas rotas.

“No tenemos ni siquiera tapabocas. No hay ningún tipo de medidas de bioseguridad y los trabajadores están expuestos al público porque no tienen ni alcohol. No hay materiales de limpieza, no hay escobas, rastrillos, ni material para las aseadoras, no hay guantes ni nada para trabajar” afirmó Ortiz.

Con respecto a los sueldos, la trabajadora aseguró que es el mismo en todos los niveles de la gobernación de Lara. “Ahora como nos pagan por la página Patria, pues la cosa es más complicada. Tenemos como mes y medio que no recibimos la bolsa de comida ¿tenemos que esperar mes y medio para poder comer? No me parece“.

El grupo de trabajadores que manifestó, aseguró que al paso que van el Zoológico se va a quedar sin gente porque el descontento es muy grande. Destacan que antes usaban un camión NPR como transporte para el personal, pero hace poco lo chocaron y ahora movilizan al personal en la parte trasera de una camioneta pick up.

“En el área de Salud Animal había una plantilla de 20 cuidadores, y ese trabajo diario lo están haciendo solo cinco personas para todos los animales del parque ” dijo Ortiz, quien con preocupación presiente el cierre técnico del parque.

Hicieron un llamado de atención a Adolfo Pereira, el gobernador chavista de la región, sobre que no basta pintar y a cortar monte. “El parque se está cayendo, las áreas del parque están demasiado debilitadas. Siéntese a hablar con los trabajadores del parque y vea el descontento que hay, para que vea que lo que te pinta el Dr. Ramón Bastidas, (director del Zoológico) no es lo que está pasando dentro del parque. Nosotros los trabajadores somos lo que realmente podemos decirle qué pasa y qué no pasa dentro del Parque porque el Director no viene todos los días“.

Por su parte, Dennys Camacaro, trabajadora con 30 años de servicio en esta institución, recordó que entregaron una carta a Adolfo Pereira en febrero de este año.

“No encontramos a dónde ir. Estamos desesperados porque no nos paran. El gobernador vino aquí y cuando nos acercamos a hablar con él, su respuesta fue ‘no vengo a hablar con trabajadores’… ¿y entonces? si él no viene a hablar con nosotros ¿a quién nos vamos a dirigir, si nosotros somos las voces de esos animales? ellos no hablan y tampoco pidieron estar encerrados allí. Los animales se nos están muriendo“.

Un ejemplo es el rinoceronte, “pensábamos que la íbamos a perder esta semana, y es la única que queda” lamentaron.