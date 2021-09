Miles de migrantes acampan bajo un puente en la frontera de EEUU para ser atendidos por la policía

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Decenas de miles de migrantes, incluidos muchos haitianos, esperaban el viernes bajo un puente en la frontera sur de Estados Unidos para ser atendidos por guardias fronterizos, en un nuevo desafío para el gobierno de Joe Biden.

Más de 10.500 migrantes, llegados en los últimos días desde México, acamparon la noche del jueves en condiciones precarias debajo del Puente Internacional de Del Rio, dijo en Twitter el alcalde de esta ciudad de Texas, Bruno Lozano.

“Son principalmente de Haití e ingresan de manera ilegal (…) solo están esperando ser detenidos por los guardias fronterizos” para iniciar los trámites de autorización de estadía, explicó en un video publicado en Twitter.

“Necesitamos una acción rápida del gobierno”, urgió el alcalde demócrata, destacando los riesgos para la salud y la seguridad que representa este campamento improvisado.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP en inglés) aseguró en un comunicado de prensa que había aumentado su personal para enfrentar la situación de manera “segura, humana y ordenada”.

El área sombreada debajo del puente sirve como sitio de parada temporal “para prevenir enfermedades relacionadas con el calor”, explicó, señalando que se les proporcionó agua potable, toallas y baños portátiles.

I am on the ground in Del Rio, Texas tonight. As of this moment, there are 10,503 illegal aliens under the Del Rio International Bridge.

This manmade disaster was caused by Joe Biden. #BidenBorderCrisis pic.twitter.com/VpzkrH1zyb

— Ted Cruz (@tedcruz) September 17, 2021