Reino Unido dejará de exigir un test previo al viaje a los vacunados contra Covid-19

El Reino Unido simplificará sus restricciones a la movilidad internacional y dejará de exigir, a partir del 4 de octubre, un test de coronavirus previo al viaje hacia Inglaterra de las personas vacunadas procedentes de países de bajo riesgo, anunció este viernes el ministro de Transporte británico, Grant Shapps.

Desde esa fecha, el semáforo de viajes que clasificaba a los países según tres categorías de riesgo quedará abolido y solo se mantendrá una lista de países en rojo, para los que las limitaciones continuarán siendo más elevadas.

También en octubre, aunque en una fecha posterior todavía por definir, la exigencia de someterse a una prueba PCR a los dos días de llegar a Inglaterra para los viajeros vacunados procedentes de países “seguros” se sustituirá por un examen de antígenos, más económico.

We’ll also be introducing a new simplified system for international travel from Mon 4 Oct ?, replacing the current approach with a single red list ? and simplified measures for the rest of the world – striking the right balance to manage the public health risk as No.1 priority.

