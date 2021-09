El osado cruce de 600 metros que ejecutó un equilibrista sobre el río Sena (Video)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El equilibrista Nathan Paulin cruzó el sábado de la Torre Eiffel al teatro de Chaillot en París, situado al otro lado del Sena, sobre una cuerda a 70 metros de altura, con motivo de las anuales jornadas del patrimonio.

El hombre de 27 años, que tiene varios récords mundiales, avanzó lentamente con los pies descalzos, e hizo algunas pausas, sentándose o suspendiéndose antes de seguir el camino.

French slackliner Nathan Paulin walked across a rope suspended 70 meters above the ground from the Eiffel Tower on Saturday. Paulin – who was attached to a safety line – finished the 600-metre course in 30 minutes as part of a live performance festival. pic.twitter.com/DFAhFFdfpr

— CBS News (@CBSNews) September 18, 2021