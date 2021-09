Destruyen decenas de motocicletas ilegales en Nueva York (VIDEO)

Las autoridades aseguran que estos vehículos no están debidamente equipados para su uso en la ciudad, al considerarlos peligrosos por su falta de equipamiento.

Por rt.com

El alcalde de Nueva York (EE.UU.), Bill de Blasio, se unió a los miembros de la Policía de la ciudad y el Departamento de Saneamiento para enviar un mensaje claro a los usuarios de motocicletas de cross y ATVs (vehículos todoterreno conocidos también como ‘quad’ o cuatriciclos) ilegales, en las calles de la ciudad.

“La justicia está a punto de cumplirse, ¡vamos a aplastar estas cosas ahora!”, afirmó al alcalde al dar la orden a los funcionarios para destruir los vehículos.

En un video publicado en la redes sociales se ve el momento en el que una excavadora pasa sobre unas 50 motocicletas ilegales confiscadas en el distrito de Staten Island.

You ever see a bulldozer run over 50 dirt bikes and ATVs? It feels a bit like a monster truck rally, but this is how the NYPD and Mayor Bill de Blasio are dealing with the toys they confiscate from criminals riding them illegally and dangerously on New York streets. pic.twitter.com/5KPiYyFfKq

— Steve Kuzj (@SteveKuzj) September 16, 2021