Director del Programa Mundial de Alimentos coordinó entregas en Falcón (Video)

David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, coordinó este domingo 19 de septiembre entregas destinadas a la población escolar en el estado Falcón.

lapatilla.com

“Este es el estado Falcón, donde el Programa Mundial de Alimentos ha entregado más de 75.000 raciones para llevar a casa desde que lanzamos nuestro programa de alimentación escolar para niños de hasta 6 años”, comentó Beasley en Twitter.

“¡Ahora, estamos trabajando arduamente para expandir las operaciones y llevar el poder transformador de las comidas escolares a tres estados más!”, notificó.

#Venezuela: This is Falcón State, where @WFP has delivered over 75,000 take-home rations since we launched our school feeding program for kids up to 6 years old. Now, we are working hard to expand operations and bring the transformative power of school meals to three more states! pic.twitter.com/Po5dfgtJju

— David Beasley (@WFPChief) September 19, 2021