La princesa Beatriz, nieta de Isabel II, da a luz a su primera hija

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La princesa Beatriz, nieta de la reina Isabel II, ha dado a luz a una niña, su primera hija con su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi, según anunció este lunes en un comunicado el Palacio de Buckingham.

En la nota difundida hoy, la casa real británica informa de que la hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson y su marido “están encantados de anunciar la llegada de su hija el sábado, 18 de septiembre, a las 23.42 horas, en el hospital de Chelsea y Westminster, de Londres”.

La bebé pasó 2,8 kilogramos, según revela la nota, donde se señala además que “los abuelos y bisabuelos ya han sido todos informados y están encantados con la noticia”.

Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are delighted to announce the safe arrival of their daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London.

Read the announcement in full – https://t.co/ImbfRLEdAe pic.twitter.com/olwDMv3Zmo

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 20, 2021