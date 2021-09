Rover Viper de la Nasa aterrizará durante 2023 en el polo sur de la Luna

El Vehículo de Exploración Polar para Investigación de Volátiles (VIPER, en inglés) aterrizará en 2023 en el polo sur de la Luna para explorar la presencia de agua y otros recursos, informó este lunes la agencia federal estadounidense NASA.

La NASA precisó hoy que el sitio exacto de la misión, que hace parte del programa Artemis de regreso a la Luna, será el cerca del borde occidental del cráter Nobile, donde explorará la superficie y el subsuelo de la región.

El equipo de la NASA evaluó las trayectorias viables del rover, teniendo en cuenta los lugares donde VIPER podría usar sus paneles solares para cargarse y conservar calor durante su viaje de 100 días.

? News: Our robotic VIPER rover will land near the western edge of the Nobile Crater at the Moon’s South Pole. The site has never been explored from the lunar surface. There, it will search for water & resources to support #Artemis missions: https://t.co/fyDAhxKe6k pic.twitter.com/pKNqHWOKkW

— NASA (@NASA) September 20, 2021